58-letnia Maria Corina Machado została wyróżniona w tym roku Pokojową Nagrodą Nobla za jej "niestrudzoną pracę na rzecz praw demokratycznych narodu wenezuelskiego i za jej walkę o sprawiedliwe i pokojowe przejście od dyktatury do demokracji".

Laureatka pokojowego Nobla zniknęła. "To represyjny reżim"

Polityczka miała odebrać prestiżową nagrodę podczas środowej ceremonii w ratuszu w Oslo w obecności króla Haralda, królowej Sonji oraz przywódców Ameryki Łacińskiej - w tym prezydenta Argentyny Javiera Milei i przywódcy Ekwadoru Daniela Noboa.

- Niestety, nie ma jej w Norwegii i nie pojawi się na scenie w ratuszu w Oslo o 13:00, kiedy rozpocznie się ceremonia – powiedział stacji NRK dyrektor instytutu Kristian Berg Harpviken.

Stały sekretarz instytucji dodał, że "nie wiadomo, gdzie przebywa Machado i są ku temu dobre powody". - To represyjny reżim, który jest gotów użyć absolutnie wszystkich środków przeciwko opozycji - ocenił.

Laureatka Nobla nie odbierze nagrody. W Oslo zjawi się córka Machado

Machado miała odebrać Pokojową Nagrodę Nobla pomimo 10-letniego zakazu podróżowania wprowadzonego przez władze Wenezueli i po ponad roku spędzonym w ukryciu. Jak dodał Harpviken, przyjazd kobiety do Oslo stał się niemożliwy ze względów logistycznych.

- Ona żyje z groźbą śmierci ze strony reżimu. Ta groźba obowiązuje również poza granicami kraju, zarówno ze strony reżimu, jak i jego przyjaciół z całego świata - podkreślił dyrektor.

Instytut Noblowski poinformował również, że nagrodę Machado odbierze w środę jej córka Ana Corina Sosa Machado. Jak przypomina Reuters, w zeszłym roku Maria Machado nie mogła kandydować w wyborach prezydenckich w Wenezueli, choć wygrała prawybory opozycji.

Aktywistka ukryła się w sierpniu 2024 roku, po tym jak władze zintensyfikowały aresztowania działaczy opozycji. Gdy w październiku została jej przyznana Pokojowa Nagroda Nobla, Machado zadedykowała ją m.in. prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi, który również ubiegał się o prestiżowe wyróżnienie.

