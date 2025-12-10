Władysław Teofil Bartoszewski w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od godz. 19:15

Polska

Władysław Teofil Bartoszewski, wiceminister spraw zagranicznych będzie odpowiadał na pytania Grzegorza Kępki w środowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń". Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii.

Mężczyzna w garniturze siedzi w studiu telewizyjnym z nocnym widokiem miasta w tle.
Polsat News
Władysław Teofil Bartoszewski, wiceminister spraw zagranicznych w programie "Gość Wydarzeń"

Joanna Wicha z Nowej Lewicy pojawi się w drugiej części programu "Gość Wydarzeń". 

 

Artur Pokorski / ap / polsatnews.pl
