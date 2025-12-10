Policjanci otrzymali zgłoszenie o postrzeleniu kobiety ok. godziny 13:10 - przekazał w rozmowie z Interią podkom. Gustaw Janas z Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach.

ZOBACZ: Atak w Myślenicach. Wtargnął do firmy, napadł na policjantów. Agresor nie żyje

Na miejsce natychmiast udali się pracownicy służb, którzy zastali ciężko ranną 80-latkę. Niestety, seniorka zmarła po kilku godzinach, mimo prób udzielenia jej pomocy medycznej.

Małopolska. 80-latka nie żyje, 92-latek zatrzymany

Policjanci zatrzymali w tej sprawie 92-letniego mieszkańca gminy Ropa. To on miał strzelać do 80-latki.

Podkom. Janas nie potwierdził, czy zatrzymany i zmarła kobieta byli ze sobą spokrewnieni lub się znali. Z nieoficjalnych doniesień portalu RMF24.pl wynika, że mężczyzna był starszym bratem seniorki.

ZOBACZ: Tragiczny finał policyjnego pościgu. Nie żyje kierowca ciężarówki, ranny policjant

Na miejscu tragedii wciąż trwają czynności dochodzeniowo-śledcze pod nadzorem prokuratora. Obecnie znajduje się tam kilkudziesięciu policjantów, mają do nich dołączyć funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Ustalane są przyczyny i motywy działania sprawcy.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni