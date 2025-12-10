Tragedia w Małopolsce. Nieoficjalnie: 92-latek zastrzelił siostrę

Polska

80-letnia kobieta została zastrzelona w gminie Ropa (woj. małopolskie). Według nieoficjalnych doniesień sprawcą miał być jej 92-letni brat. Policjanci zatrzymali podejrzewanego.

80-latka zmarła na skutek postrzelenia. Zatrzymano 92-letniego mężczyznę

Policjanci otrzymali zgłoszenie o postrzeleniu kobiety ok. godziny 13:10 - przekazał w rozmowie z Interią podkom. Gustaw Janas z Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach. 

 

Na miejsce natychmiast udali się pracownicy służb, którzy zastali ciężko ranną 80-latkę. Niestety, seniorka zmarła po kilku godzinach, mimo prób udzielenia jej pomocy medycznej.

Małopolska. 80-latka nie żyje, 92-latek zatrzymany

Policjanci zatrzymali w tej sprawie 92-letniego mieszkańca gminy Ropa. To on miał strzelać do 80-latki. 

 

Podkom. Janas nie potwierdził, czy zatrzymany i zmarła kobieta byli ze sobą spokrewnieni lub się znali. Z nieoficjalnych doniesień portalu RMF24.pl wynika, że mężczyzna był starszym bratem seniorki.

 

Na miejscu tragedii wciąż trwają czynności dochodzeniowo-śledcze pod nadzorem prokuratora. Obecnie znajduje się tam kilkudziesięciu policjantów, mają do nich dołączyć funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Ustalane są przyczyny i motywy działania sprawcy. 

 

