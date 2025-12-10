Według nieoficjalnych informacji Axios jednym z osi sporu w negocjacjach pokojowych jest Donbas. Region jest uznawany za "twierdzę Ukrainy" - Ukraińcy obawiają się, że jeśli zostanie oddany Rosji, to w przyszłości posłuży do powtórnej inwazji na Kijów.

"Wyglądało na to, że Stany Zjednoczone próbowały nam w różny sposób wmówić rosyjskie pragnienie przejęcia całego Donbasu i że Amerykanie chcieli, aby Zełenski zaakceptował to wszystko w rozmowie telefonicznej" - cytuje Axios jednego z ukraińskich negocjatorów.

Władimir Putin: Osiągniemy cele specjalnej operacji wojskowej

Donbasu dotyczyło również propagandowe wystąpienie Putina przed posiedzeniem Rady ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i praw człowieka, które Kreml transmitował w swoich mediach społecznościowych. Prezydent połączył się z członkami zdalnie.

- To ważne terytorium, to historycznie nasze terytorium. To absolutnie ważne. Rosja powstawała w taki sposób, że to zawsze była część Rosji. Nie ma pytań, to podstawowe rzeczy, fakty historyczne - przekonywał Putin.

ZOBACZ: "Jesteśmy gotowi już teraz". Putin wprost o wojnie z Europą

- Także przy kształtowaniu się, tworzeniu Związku Radzieckiego, był spór - Donbas wszedł w skład RFSRR (Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka - przyp. red.), a potem Władimir Ilicz (Lenin) zdecydował się wyciąć to z dokumentów, cytuję - ponownie zdecydować - cały Donbas oddał Ukrainie. Nie będę komentować tego, co zaszło - powiedział Putin.

Putin o "zamachu stanu" w Ukrainie: To wtedy zaczęła się wojna

Według Putina za przyłączeniem Donbasu do Rosji stoją nie tylko argumenty historyczne, ale także losy rosyjskiej mniejszości zamieszkującej wschodnią część Ukrainy.

- Ale rzecz nie tylko w tym, rzecz w ludziach. Ludzie, którzy nie zmienili się razem z zamachem stanu na Ukrainie w 2014 r. I przeciw nim zaczęto toczyć wojnę z użyciem artylerii, czołgów i samolotów - stwierdził Putin.

ZOBACZ: "Jest tylko jedna droga". Dmitrij Miedwiediew o wrogości NATO - Rosja

W 2014 r. namaszczonego przez Kreml prezydenta Janukowycza odwołała Rada Najwyższa Ukrainy stosunkiem głosów 328 do zera. Jego następcę, Petra Poroszenko, wyłoniono w demokratycznych wyborach.

- To wtedy zaczęła się wojna, ale my próbujemy ją zakończyć. Jesteśmy zmuszeni robić to środkami zbrojnymi. Bezwarunkowo osiągniemy logiczne zakończenie, osiągniemy cele specjalnej wojskowej operacji - przekonywał rosyjski przywódca.

