Przed wjazdem chcą zajrzeć w social media. USA szykują zmiany przepisów

Świat Maciej Olanicki / polsatnews.pl

Turyści podróżujący do Stanów Zjednoczonych bez wizy, lecz z użyciem systemu ESTA, będą musieli udostępniać służbom historię swojej aktywności w mediach społecznościowych - podaje CNN. Chce tego amerykański urząd celny i Departament Bezpieczeństwa Krajowego, a zaostrzenie polityki obejmie, m.in. turystów z Polski.

Funkcjonariusz Straży Granicznej USA w mundurze sprawdza paszport w ręku kobiety przy stanowisku kontrolnym.
U.S. Customs and Border Protection
Stany Zjednoczone mogą zaostrzyć przepisy migracyjne m.in. dla turystów z Polski

"Według nowej propozycji administracji Trumpa niektórzy turyści odwiedzający Stany Zjednoczone będą musieli wkrótce przedstawić historię swoich aktywności w mediach społecznościowych z ostatnich pięciu lat, aby móc wjechać do kraju" - przekazało CNN.

 

Zaostrzenie restrykcji dotyczyć będzie przyjezdnych z dziesiątek krajów z całego światu, w tym z wielu państw europejskich. Chodzi turystów, którzy do USA mogą wjechać na 90 dni w ramach ruchu bezwizowego, łącznie z Polską.

USA chce zaostrzyć politykę migracyjną. Zmiany obejmą turystów z Polski

W praktyce, jeśli ustawa zostanie przyjęta, podróżni będą musieli przekazać w systemie rejestracji pobytu ESTA znacznie więcej informacji niż dotychczas. Posłużą one zidentyfikowaniu danej osoby w serwisach społecznościowych i prześledzeniu jej aktywności.

 

"Proponowane zmiany we wniosku o zwolnienie z wizy obejmują obowiązkowe dostarczanie historii aktywności w mediach społecznościowych oraz dodanie 'elementów danych o dużej wartości', w tym numerów telefonów i adresów e-mail z ostatnich pięciu lat" - poinformowała stacja.

 

Zwiększy się także zakres danych, jakie amerykańskie służby będą chciały uzyskać o członkach rodziny turystów podróżujących do Stanów.

 

W ESTA trzeba będzie podać imiona i nazwiska bliskich członków rodziny, daty i miejsca urodzenia bliskich, adresy, a nawet numery telefonów członków rodziny z ostatnich pięciu lat.

Podróż do USA tylko po przekazaniu mediów społecznościowych? 

Już wcześniej w systemie możliwe było przekazanie służbom swoich mediów społecznościowych, a służby deklarowały, że pozostawienie pustego miejsca nie wpływało na decyzję o zgodzie na przyjazd. W nowelizacji przekazanie informacji o kontach jest obowiązkowe.

 

Służby uzasadniają zmianę koniecznością wdrożenia w systemie postanowień rozporządzenia wykonawczego Donalda Trumpa, które te wydał w styczniu. Dokument zatytułowany "Ochrona Stanów Zjednoczonych przed zagranicznymi terrorystami i innymi zagrożeniami bezpieczeństwa narodowego i publicznego" stał się jednym z głównych narzędzi zaostrzenia polityki migracyjnej w Stanach Zjednoczonych i podstawą prawną dla masowych deportacji.

 

WIDEO: Były ambasador USA w Polsce: Putin może czekać biernie, z pogardą dla nas
