Prehistoryczna "autostrada" dinozaurów. Takiego odkrycia jeszcze nie było

Ameryka Południowa od dawna fascynuje paleontologów. Wszystko dlatego, że obfituje w skamieniałości dinozaurów. W Boliwii już wcześniej identyfikowano stanowiska tropów, ale żadne nie dorównywały skali i różnorodności odkrycia, które niedawno ogłoszono.

Boliwia. Odkryto niezwykłe ślady dinozaurów

Najnowsze badania z Carreras Pampa przyniosły oszałamiające wyniki. Naukowcy zidentyfikowali tam około 18 000 śladów pozostawionych przez dinozaury - 16 600 odcisków stóp teropodów oraz 1 378 tropów pływania.

Juan Karita/AP W Boliwii odkryto tysiące śladów dinozaurów, w tym tropy pływania

Jak donosi Sascha Pare z Live Science - wśród odcisków zauważono ogromną różnorodność - od tropów krótszych niż 10 cm (być może ślady młodych dinozaurów lub małych gatunków teropodów, takich jak Coelophysis), po ślady mające ponad 30 cm długości, mogące należeć do średniej wielkości drapieżników.

Ślady nie ograniczają się do odcisku pozostawionego podczas chodzenia. Zidentyfikowano dowody biegu, pływania, gwałtowne zmiany kierunku poruszania się, a także sekwencje odcisków, które sugerują, że dinozaury brodziły lub pływały w płytkiej wodzie.

Carreras Pampa to swego rodzaju prehistoryczna autostrada.

journals.plos.org Naukowcy w Boliwii odkryli tysiące śladów dinozaurów

Co boliwijskie odkrycie oznacza dla paleontologii?

Odkrycie w Carreras Pampa to okno ukazujące życie dinozaurów sprzed dziesiątek milionów lat. Dzięki tak licznej i zróżnicowanej kolekcji tropów, naukowcy zyskują niezwykłą możliwość analizy zachowań stadnych czy migracyjnych. Warto podkreślić, że tak dobrze zachowane ślady spotyka się niezwykle rzadko.

Znaczenie ma także pozyskanie w Boliwii cennych informacji na temat struktury populacji pradawnych gadów. Małe tropy mogą świadczyć o obecności młodych zwierząt, co pozwala przypuszczać, że w tym rejonie żyły grupy złożone z dorosłych i ich potomstwa. Ma to znaczenie przy rekonstrukcji ekologii regionu.

- Nie zaobserwowano żadnych późniejszych zatarć śladów, co może oznaczać, że po tym krótkim epizodzie żadne inne zwierzę nie kroczyło po tej powierzchni - komentuje ekspert National Geographic, Olaf Kardaszewski.

