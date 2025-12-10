Pokrowsk wciąż w rękach Ukraińców. "Wróg wykorzystuje dezinformację"

- Ukraińskie wojska zdołały odzyskać kontrolę nad 13 z 29 km kwadratowych miasta Pokrowsk w obwodzie donieckim, choć jesienią nie było tam żadnych sił obrony – poinformował naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Ołeksandr Syrski. Dodał, że choć sytuacja wokół Pokrowska nadal jest dramatyczna, Myrnohrad nie jest otoczony przez wojska rosyjskie.

Żołnierz ukraiński patrzy na mapę okolic miasta Pokrowsk, na której zaznaczone są pozycje wojsk i obszary walk.
X/Defence of Ukraine; DeepState
Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy o sytuacji w Pokrowsku

W rozmowie z ukraińskimi dziennikarzami Syrski powiedział, że warunki w Pokrowsku, centrum logistycznym niemal całkowicie zniszczonym po rosyjskich atakach, pozostaje trudna. Według szacunków wojska Ukrainy, Rosja zgromadziła wokół miasta siły liczące 156 tysięcy żołnierzy. 

 

Syrski przekazał też, że w przyszłości planowane jest zwiększenie liczebności ukraińskich wojsk w mieście. Jednocześnie podkreślił, że Pokrowsk wraz z sąsiednim Myrnohradem nie są otoczone przez wojska rosyjskie, ale logistyka jest tam utrudniona.

Ciąg dalszy walk w Pokrowsku. Dowódca Ukrainy o postępach wojsk

Syrski potwierdził, że podjęto decyzję o wycofaniu ukraińskich wojsk z okolic wsi Suchyj Jar, Łysiwka i Nowopawliwka na południowy wschód od Pokrowska. "Dalsze utrzymywanie ich tam było nieuzasadnione" – cytowała agencja Interfax-Ukraina.

 

Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy powiedział jednak, że od połowy listopada strona ukraińska odnosi w Pokrowsku coraz większe sukcesy.

 

ZOBACZ: Wybory prezydenckie w Ukrainie. Zełenski wskazał możliwy termin

 

- Początkowo, jesienią, nasze wojska nie były obecne w Pokrowsku, ponieważ nasze możliwości były ograniczone. Jednak od 15 listopada, w wyniku ofensywy, zabezpieczyliśmy około 13 km2 – powiedział Syrski.

 

Według Syrskiego Rosjanie także zwiększają liczebność swoich sił wokół Pokrowska - obecnie liczą one już około 156 tysięcy.

 

- Właśnie na ten kierunek przypada 40–50 proc. wszystkich KAB (kierowanych bomb lotniczych), które Rosja stosuje na froncie – oświadczył ukraiński generał.

Pokrowsk pod kontrolą Ukrainy. "Wróg wykorzystuje dezinformację"

Syrski podkreślił, że Rosja stosuje techniki manipulacyjne i znacznie zawyża rzeczywiste tempo postępów wojsk Władimira Putina.

 

- Wróg wykorzystuje dezinformację i swoje fałszywe mapy w hybrydowej wojnie przeciwko Ukrainie, wpływając zarówno na zagraniczną opinię publiczną, jak i na nasze społeczeństwo oraz naszą armię – dodał.

 

ZOBACZ: "Do Lwowa, do Kijowa". Awantura w studiu Polsat News

 

Pokrowsk stał się celem natarcia rosyjskich wojsk i obecnie trwają tam najcięższe walki w Ukrainie. W zeszłym tygodniu Federacja Rosyjska poinformowała o zdobyciu Pokrowska, jednak strona ukraińska zaprzeczyła tym doniesieniom.

 

- Kontynuujemy utrzymywanie północnej części miasta, mniej więcej do linii kolejowej. Ponadto, na zachód od Pokrowska, oczyściliśmy i kontrolujemy około 54 km2 - mówił Syrski. 

 

Maria Kosiarz / polsatnews.pl / PAP
