W rozmowie z ukraińskimi dziennikarzami Syrski powiedział, że warunki w Pokrowsku, centrum logistycznym niemal całkowicie zniszczonym po rosyjskich atakach, pozostaje trudna. Według szacunków wojska Ukrainy, Rosja zgromadziła wokół miasta siły liczące 156 tysięcy żołnierzy.

Syrski przekazał też, że w przyszłości planowane jest zwiększenie liczebności ukraińskich wojsk w mieście. Jednocześnie podkreślił, że Pokrowsk wraz z sąsiednim Myrnohradem nie są otoczone przez wojska rosyjskie, ale logistyka jest tam utrudniona.

Ciąg dalszy walk w Pokrowsku. Dowódca Ukrainy o postępach wojsk

Syrski potwierdził, że podjęto decyzję o wycofaniu ukraińskich wojsk z okolic wsi Suchyj Jar, Łysiwka i Nowopawliwka na południowy wschód od Pokrowska. "Dalsze utrzymywanie ich tam było nieuzasadnione" – cytowała agencja Interfax-Ukraina.

Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy powiedział jednak, że od połowy listopada strona ukraińska odnosi w Pokrowsku coraz większe sukcesy.

- Początkowo, jesienią, nasze wojska nie były obecne w Pokrowsku, ponieważ nasze możliwości były ograniczone. Jednak od 15 listopada, w wyniku ofensywy, zabezpieczyliśmy około 13 km2 – powiedział Syrski.

Według Syrskiego Rosjanie także zwiększają liczebność swoich sił wokół Pokrowska - obecnie liczą one już około 156 tysięcy.

- Właśnie na ten kierunek przypada 40–50 proc. wszystkich KAB (kierowanych bomb lotniczych), które Rosja stosuje na froncie – oświadczył ukraiński generał.

Pokrowsk pod kontrolą Ukrainy. "Wróg wykorzystuje dezinformację"

Syrski podkreślił, że Rosja stosuje techniki manipulacyjne i znacznie zawyża rzeczywiste tempo postępów wojsk Władimira Putina.

- Wróg wykorzystuje dezinformację i swoje fałszywe mapy w hybrydowej wojnie przeciwko Ukrainie, wpływając zarówno na zagraniczną opinię publiczną, jak i na nasze społeczeństwo oraz naszą armię – dodał.

Pokrowsk stał się celem natarcia rosyjskich wojsk i obecnie trwają tam najcięższe walki w Ukrainie. W zeszłym tygodniu Federacja Rosyjska poinformowała o zdobyciu Pokrowska, jednak strona ukraińska zaprzeczyła tym doniesieniom.

- Kontynuujemy utrzymywanie północnej części miasta, mniej więcej do linii kolejowej. Ponadto, na zachód od Pokrowska, oczyściliśmy i kontrolujemy około 54 km2 - mówił Syrski.

