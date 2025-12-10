Po spotkaniu z ukraińskim przywódcą w Castel Gandolfo papież podkreślił, iż rola Europy w negocjacjach na temat zakończenia wojny na Ukrainie "jest bardzo ważna". Jak dodał Leon XIV, dążenie do porozumienia pokojowego bez włączania Europy "nie jest realistyczne".

- A ja uważam, że gwarancje bezpieczeństwa, których się poszukuje, są ważne. Niestety nie wszyscy to rozumieją. Ale myślę, że to jest wielka szansa dla wszystkich liderów Europy na to, by się zjednoczyli – oświadczyła głowa Kościoła katolickiego w rozmowie z mediami.

Papież o planie pokojowym Trumpa. "Ma prawo to robić"

Zapytany o opracowany przez administrację prezydenta USA plan pokojowy dla Ukrainy, Leon XIV przyznał, że nie przeczytał go całego. - Myślę, że niestety niektóre jego części, które widziałem, wnoszą ogromną zmianę do tego, co przez wiele, wiele lat było prawdziwym sojuszem między Europą a Stanami Zjednoczonymi - ocenił.

Biskup Rzymu nadmienił, że uwagi Donalda Trumpa na temat Europy powtarzane w niedawnych wywiadach "są próbą rozbicia tego, co według mnie musi być bardzo ważnym sojuszem dzisiaj i w przyszłości". - To jest program, który ułożył prezydent Trump i jego doradcy. On jest prezydentem Stanów Zjednoczonych i ma prawo to robić - podkreślił.

Zdaniem Leona XIV pokojowy plan "zawiera rzeczy, z którymi, jak myślę, zgodzi się wielu ludzi w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy wielu innych popatrzy na to inaczej".

Jak wskazuje agencja Reutera, najnowszy komentarz papieża to kolejny przykład krytyki rządów Trumpa i jego polityki międzynarodowej. Leon XIV wielokrotnie wypowiadał się przeciwko antymigracyjnym decyzjom rządu USA czy braku dostatecznego wsparcia dla wojsk Ukrainy.

Leon XIV pojedzie do Ukrainy? "Mam taką nadzieję"

Jak poinformował w komunikacie Watykan, na spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim papież "wyraził pilne życzenie, by trwające inicjatywy dyplomatyczne mogły doprowadzić do sprawiedliwego i trwałego pokoju". Oficjalnie zaprosił także Leona XIV do Ukrainy.

Zapytany o tę kwestię, papież powiedział, że ma nadzieję jak najszybciej złożyć wizytę narodowi ukraińskiemu. - Mam taką nadzieję. Nie wiem kiedy - musimy być realistami w tych sprawach. Może to się stanie - mówił.

Ukraiński prezydent z kolei podziękował Leonowi XIV "za nieustające modlitwy za Ukrainę i naród ukraiński, a także za apele o sprawiedliwy pokój". "Poinformowałem Papieża o współpracy dyplomatycznej ze Stanami Zjednoczonymi na rzecz pokoju. Rozmawiali o dalszych staraniach i mediacji Watykanu w celu powrotu naszych dzieci porwanych przez Rosję" - pisał w sieci Zełenski.

Leon XIV odniósł się również do tematu wspomnianego przez prezydenta w internetowym wpisie. - Większość podejmowanych działań niestety trwa bardzo powoli, ale one są zakulisowe i wolę tego nie komentować. Pracujemy nad tym i próbujemy sprowadzić te dzieci do domów, do rodzin - wyjaśnił.

