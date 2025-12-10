Ostrzeżenie GIS. Kubki z Chin mogą zawierać trujące pierwiastki
W kubkach dystrybuowanych przez markę Sinsay inspektorzy Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzili migrację ołowiu i kadmu - przekazał GIS w komunikacie. Produkt został wycofany ze sprzedaży. Służby apelują o niestosowanie go w kontaktach z żywnością.
"W wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono migrację ołowiu i kadmu z obszaru obrzeża kubka szklanego" - czytamy w ostrzeżeniu Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Służby wyjaśniają, że nie należy używać produktów wskazanych w komunikacie do spożywania żywności.
Zgodnie z oceną ryzyka ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego migracja z przedmiotowych kubków zarówno ołowiu i kadmu stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia człowieka.
Ostrzeżenie GIS. Metale ciężkie w kubkach
Wadliwym produktem jest kubek szklany z partii nr 578ES-MLC-ONE, oznaczony kodem kreskowym: 5907225048525. Wyrób pochodzi z Chin. Importerem i dystrybutorem produktu w Polsce jest firma: LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku.
Importer i dystrybutor po otrzymaniu informacji o zidentyfikowaniu zagrożenia podjął decyzję o wycofaniu produktu ze sprzedaży. Na stronie internetowej sklepu Sinsay oraz w sklepach stacjonarnych tej marki pojawiła się informacja o możliwości zwrotu niebezpiecznych kubków wraz z instrukcją.
Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej we współpracy z importerem prowadzą postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.
