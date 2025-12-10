"W wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono migrację ołowiu i kadmu z obszaru obrzeża kubka szklanego" - czytamy w ostrzeżeniu Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Służby wyjaśniają, że nie należy używać produktów wskazanych w komunikacie do spożywania żywności.

ZOBACZ: Pilne ostrzeżenie GIS. Niebezpieczne substancje w podbieraku do pierogów



Zgodnie z oceną ryzyka ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego migracja z przedmiotowych kubków zarówno ołowiu i kadmu stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia człowieka.

Ostrzeżenie GIS. Metale ciężkie w kubkach

Wadliwym produktem jest kubek szklany z partii nr 578ES-MLC-ONE, oznaczony kodem kreskowym: 5907225048525. Wyrób pochodzi z Chin. Importerem i dystrybutorem produktu w Polsce jest firma: LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku.

Importer i dystrybutor po otrzymaniu informacji o zidentyfikowaniu zagrożenia podjął decyzję o wycofaniu produktu ze sprzedaży. Na stronie internetowej sklepu Sinsay oraz w sklepach stacjonarnych tej marki pojawiła się informacja o możliwości zwrotu niebezpiecznych kubków wraz z instrukcją.

ZOBACZ: Dostałeś taką wiadomość? Uważaj! Ministerstwo wydało ostrzeżenie

Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej we współpracy z importerem prowadzą postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni