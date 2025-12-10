Ojciec Tadeusz Rydzyk został na środę wezwany do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie. Redemptorysta będzie przesłuchany jako świadek w sprawie dotyczącej finansowania budowy Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II.

Prokuratorzy początkowo planowali przesłuchać o. Rydzyka 8 grudnia, ale tego dnia przypadała 34. rocznica powstania Radia Maryja. Po wniosku ojca dyrektora oraz "pod presją opinii publicznej" termin został przesunięty na 10 grudnia.

Dzień wcześniej, jako świadka w tej samej sprawie, śledczy przesłuchali byłego szefa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego.

Ojciec Tadeusz Rydzyk stawił się w prokuraturze. "Tylko do nas się doczepili"

Pół godziny przed rozpoczęciem przesłuchania przed bramą wjazdową do budynku zebrała się grupa około 60 osób. Zgromadzeni odmawiali różaniec, mieli biało-czerwone flagi i transparenty: z wizerunkiem św. Andrzeja Boboli, a inny z hasłem: "Nie tęczowa, nie laicka, ale Polska katolicka". Na miejsce przybyli też policjanci.

W drodze do budynku prokuratury o. Rydzyk pozdrawiał swoich zwolenników i odpowiadał na niektóre pytania reporterów. Zapytany, jak ocenia sprawę, w której jest przesłuchiwany, odpowiedział: - Po co mam oceniać? Wy macie rozum, oceniajcie.

- Zarzutów nie odbieram jako personalne - powiedział redemptorysta, który pojawił się w prokuraturze w charakterze świadka. - Ale to jest dyskryminacja - współczesne prześladowanie. 142 podmioty są tak tworzone i tylko do nas się doczepili. To jest ciekawe - podkreślił.

- Szkoda, że nie wszyscy Polacy kochają Polskę - dodał.

W budynku śledczych redemptorysta pojawił się około godz. 13.

Sprawa finansowania budowy Muzeum "Pamięć i Tożsamość"

Śledztwo prokuratury dotyczy przekroczenia uprawnień przez byłego wicepremiera i ministra kultury w związku z zawarciem z Fundacją "Lux Veritatis" o. Rydzyka niekorzystnej umowy o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. Św. Jana Pawła II i przyznaniem jej od 2018 do 2023 r. prawie 219 mln zł dofinansowania z dotacji celowej na wydatki majątkowe, czym działano na szkodę interesu publicznego.

Zawiadomienie do prokuratury złożyła Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa po audycie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN), wskazując na podejrzenie popełnienia przestępstwa polegającego na braku należytego zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa przez ministra kultury.

"Zawiadomienie KAS dotyczyło przede wszystkim niekorzystnych zapisów odnoszących się do rozliczenia środków finansowych przy podpisywanych umowach dot. Muzeum 'Pamięć i Tożsamość' im. św. Jana Pawła II. Kwota złożonego zawiadomienia to prawie 219 mln zł" - informowała wcześniej KAS.

W reakcji na zawiadomienie KAS resort kultury poinformował, że składa pozew o unieważnienie umów zawartych za czasów ministra Piotra Glińskiego z Fundacją "Lux Veritatis" i zwrot 210 mln zł z odsetkami na rzecz Skarbu Państwa.

