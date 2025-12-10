Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia, że nowa ocena "będzie wprowadzana sukcesywnie, jako dodatkowa metoda wspierająca proces dydaktyczno-wychowawczy".

W oficjalnym komunikacie zaznaczono, że ocena funkcjonalna nie będzie zamiennikiem obowiązujących zasad oceniania, lecz ma pomóc w lepszej ocenie potrzeb i możliwości uczniów. "Jej celem jest wspieranie ucznia, a nie ocenianie jego wyników" - podkreśla resort Barbary Nowackiej.

Nowość w szkołach. Pojawi się ocena funkcjonalna

Początkowo wprowadzenie oceny funkcjonalnej było planowane na początku roku szkolnego 2025/2026. Termin został jednak przesunięty na kwiecień 2026 roku.

Resort przygotował nowe narzędzie, opierając się na projekcie badawczym Uniwersytetu Śląskiego, który wykazał, iż spora część uczniów musi mierzyć się z problemami sama. Nową oceną zostaną jednak objęci także ci uczniowie, u których nie zdiagnozowano trudności.

- Chcemy, aby pomoc mogła być dostępna dla każdego dziecka i żeby kryteria tej pomocy były jasne. Pracujemy nad tym, żeby to nie opinia poradni, nie orzeczenie tę pomoc wyznaczało, ale by prowadziła do tego konkretna potrzeba dziecka rozpoznana przez specjalistów szkolnych, przez nauczycieli - wyjaśniała wiceminister edukacji Izabela Ziętka.

Ministerstwo przekonuje, że zmiana ma pomóc w lepszym zrozumieniu indywidualnych potrzeb uczniów, co pozwoli na nie skutecznie reagować. Nauczyciele będę mieli do dyspozycji kwestionariusze, dzięki którym ocenią, jak dziecko radzi sobie w grupie rówieśników czy podczas komunikowania się z nauczycielem.

