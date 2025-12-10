"Zachowaj spokój". W dwóch regionach zawyją syreny alarmowe

"Uwaga! 11 grudnia o godzinie 9:30 na terenie Rudy Śląskiej odbędzie się ćwiczenie systemu alarmowania z wykorzystaniem syren" - komunikat o takiej treści otrzymali mieszkańcy śląskiej miejscowości.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaapelowało o zachowanie spokoju.

Ruda Śląska. Ćwiczenie systemu alarmu z syrenami. Alert RCB dla mieszkańców

"Alert RCB wysłano do osób przebywających na terenie Rudy Śląskiej (woj. śląskie)" - dodano w informacji.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



"Uwaga! 11 grudnia o godzinie 9:30 na terenie Rudy Śląskiej odbędzie się ćwiczenie systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój".



Alert RCB wysłano do osób przebywających na terenie Rudy Śląskiej (woj. śląskie). pic.twitter.com/tNSZrTNRCE — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) December 10, 2025

Syreny alarmowe na Mazowszu. Ćwiczenia "Syrena-25"

Ponadto w przyszłym tygodniu mieszkańcy województwa mazowieckiego o różnych porach dnia usłyszą ciągłe sygnały alarmowe. Jak informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki, będą to ćwiczenia "Syrena-25".



Testy odbędą się od 15 do 18 grudnia w godzinach 8:00-15:00. W tym czasie emitowane będą sygnały akustyczne - w tym przypadku będzie to ciągły dźwięk syren alarmowych trwający minutę.

Władze podkreślają, że uruchomienie syren nie będzie oznaczało realnego zagrożenia. W związku z tym Wojewoda Mazowiecki apeluje do mieszkańców o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań.

ZOBACZ: Syreny alarmowe na Lubelszczyźnie. "Błąd spowodowany czynnikiem ludzkim"

W Polsce alarm ogłaszany jest w dwóch przypadkach: ogłoszenia stanu niebezpieczeństwa dla ludności cywilnej i jego odwołania.

Sygnał ogłaszający alarm to modulowany dźwięk trwający trzy minuty. Usłyszymy wówczas również słowny komunikat: "Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm...".

W przypadku odwołania alarmu również usłyszymy trzyminutowe syreny wraz z komunikatem słownym: "Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm...".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni