"Zachowaj spokój". W dwóch regionach zawyją syreny alarmowe
Mieszkańcy Rudy Śląskiej otrzymali alert RCB. Ostrzeżenie dotyczy zaplanowanego ćwiczenia systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. "Zachowaj spokój" - napisano w komunikacie. Ponadto w przyszłym tygodniu mieszkańcy województwa mazowieckiego o różnych porach dnia usłyszą ciągłe sygnały alarmowe. Są to zaplanowane ćwiczenia "Syrena-25".
"Uwaga! 11 grudnia o godzinie 9:30 na terenie Rudy Śląskiej odbędzie się ćwiczenie systemu alarmowania z wykorzystaniem syren" - komunikat o takiej treści otrzymali mieszkańcy śląskiej miejscowości.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaapelowało o zachowanie spokoju.
Ruda Śląska. Ćwiczenie systemu alarmu z syrenami. Alert RCB dla mieszkańców
"Alert RCB wysłano do osób przebywających na terenie Rudy Śląskiej (woj. śląskie)" - dodano w informacji.
Syreny alarmowe na Mazowszu. Ćwiczenia "Syrena-25"
Ponadto w przyszłym tygodniu mieszkańcy województwa mazowieckiego o różnych porach dnia usłyszą ciągłe sygnały alarmowe. Jak informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki, będą to ćwiczenia "Syrena-25".
Testy odbędą się od 15 do 18 grudnia w godzinach 8:00-15:00. W tym czasie emitowane będą sygnały akustyczne - w tym przypadku będzie to ciągły dźwięk syren alarmowych trwający minutę.
Władze podkreślają, że uruchomienie syren nie będzie oznaczało realnego zagrożenia. W związku z tym Wojewoda Mazowiecki apeluje do mieszkańców o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań.
W Polsce alarm ogłaszany jest w dwóch przypadkach: ogłoszenia stanu niebezpieczeństwa dla ludności cywilnej i jego odwołania.
Sygnał ogłaszający alarm to modulowany dźwięk trwający trzy minuty. Usłyszymy wówczas również słowny komunikat: "Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm...".
W przypadku odwołania alarmu również usłyszymy trzyminutowe syreny wraz z komunikatem słownym: "Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm...".
