"Zachowaj spokój". W dwóch regionach zawyją syreny alarmowe

Mieszkańcy Rudy Śląskiej otrzymali alert RCB. Ostrzeżenie dotyczy zaplanowanego ćwiczenia systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. "Zachowaj spokój" - napisano w komunikacie. Ponadto w przyszłym tygodniu mieszkańcy województwa mazowieckiego o różnych porach dnia usłyszą ciągłe sygnały alarmowe. Są to zaplanowane ćwiczenia "Syrena-25".

Grupa metalowych syren alarmowych zamontowanych na zewnątrz.
Syreny alarmowe zostaną uruchomione podczas ćwiczeń w Rudzie Śląskiej i na Mazowszu

"Uwaga! 11 grudnia o godzinie 9:30 na terenie Rudy Śląskiej odbędzie się ćwiczenie systemu alarmowania z wykorzystaniem syren" - komunikat o takiej treści otrzymali mieszkańcy śląskiej miejscowości.

 

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaapelowało o zachowanie spokoju.

Ruda Śląska. Ćwiczenie systemu alarmu z syrenami. Alert RCB dla mieszkańców

"Alert RCB wysłano do osób przebywających na terenie Rudy Śląskiej (woj. śląskie)" - dodano w informacji. 

 

 

Syreny alarmowe na Mazowszu. Ćwiczenia "Syrena-25"

Ponadto w przyszłym tygodniu mieszkańcy województwa mazowieckiego o różnych porach dnia usłyszą ciągłe sygnały alarmowe. Jak informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki, będą to ćwiczenia "Syrena-25".


Testy odbędą się od 15 do 18 grudnia w godzinach 8:00-15:00. W tym czasie emitowane będą sygnały akustyczne - w tym przypadku będzie to ciągły dźwięk syren alarmowych trwający minutę.

 

Władze podkreślają, że uruchomienie syren nie będzie oznaczało realnego zagrożenia. W związku z tym Wojewoda Mazowiecki apeluje do mieszkańców o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań.

 

ZOBACZ: Syreny alarmowe na Lubelszczyźnie. "Błąd spowodowany czynnikiem ludzkim"

 

W Polsce alarm ogłaszany jest w dwóch przypadkach: ogłoszenia stanu niebezpieczeństwa dla ludności cywilnej i jego odwołania

 

Sygnał ogłaszający alarm to modulowany dźwięk trwający trzy minuty. Usłyszymy wówczas również słowny komunikat: "Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm...". 

 

W przypadku odwołania alarmu również usłyszymy trzyminutowe syreny wraz z komunikatem słownym: "Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm...".

 

