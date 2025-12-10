Kierowcy czekali na ten moment. Potężna maszyna "Karpatka" dokonała dzieła
Historyczny moment na Podkarpaciu. Gigantyczna tarcza maszyny "Karpatka" wydrążyła pierwszą nitkę tunelu na powstającym odcinku drogi ekspresowej S19 między węzłami Rzeszów Południe i Babica. Wydrążenie długiego na ponad 2 kilometry tunelu było jednym z bardziej wymagających wyzwań inżynieryjnych w Europie.
Drążenie tunelu na odcinku trasy S19 trwało kilkanaście miesięcy. Przebicie się TBM (Tunnel Boring Machine) "Karpatki" - potężnego urządzenia o średnicy 15 metrów - do Portalu Północnego uznawane jest za kamień milowy inwestycji.
- Jesteśmy świadkami historycznej chwili, w której tarcza "Karpatka" za chwilę przebije północną ścianę wzgórza Grochowiczna - mówił podczas wydarzenia minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
Drążenie tunelu na S19. Niemałe wyzwanie dla inżynierów
Kontrakt jest realizowany przez konsorcjum firm Mostostal Warszawa S.A. i ACCIONA na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wartość umowy wynosi ponad 2 mld złotych.
Rozmiary "Karpatki" w połączeniu z geologią terenu sprawiają, że przedsięwzięcie jest bardzo wymagające. Wydrążony tunel jest częścią S19, wchodzącej w skład międzynarodowego korytarza Via Carpatia.
Trasa ta połączy Litwę z Grecją przez Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię i Bułgarię. W naszym kraju odcinek będzie przebiegał przez pięć województw, a jego długość wyniesie około 700 km.
Droga S19 ma zmienić komunikacyjne realia na Podkarpaciu. Jej trasa ma zakończyć się na polsko-słowackim przejściu w Barwinku, istotnie skróci również czas podróżowania z miast na południu województwa do jego stolicy, czyli Rzeszowa.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej