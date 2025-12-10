Drążenie tunelu na odcinku trasy S19 trwało kilkanaście miesięcy. Przebicie się TBM (Tunnel Boring Machine) "Karpatki" - potężnego urządzenia o średnicy 15 metrów - do Portalu Północnego uznawane jest za kamień milowy inwestycji.

- Jesteśmy świadkami historycznej chwili, w której tarcza "Karpatka" za chwilę przebije północną ścianę wzgórza Grochowiczna - mówił podczas wydarzenia minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

„Karpatka” zobaczyła światło dzienne! 🚇⛰️



Na budowie odcinka drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe – Babica nastąpił historyczny moment. Maszyna TBM „Karpatka" zakończyła drążenie pierwszej nawy tunelu, przebijając się przez ostatnie warstwy górotworu.

Drążenie tunelu na S19. Niemałe wyzwanie dla inżynierów

Kontrakt jest realizowany przez konsorcjum firm Mostostal Warszawa S.A. i ACCIONA na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wartość umowy wynosi ponad 2 mld złotych.

TBM "Karpatka" przebiła się do Portalu Północnego na trasie S19

Rozmiary "Karpatki" w połączeniu z geologią terenu sprawiają, że przedsięwzięcie jest bardzo wymagające. Wydrążony tunel jest częścią S19, wchodzącej w skład międzynarodowego korytarza Via Carpatia.

Trasa ta połączy Litwę z Grecją przez Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię i Bułgarię. W naszym kraju odcinek będzie przebiegał przez pięć województw, a jego długość wyniesie około 700 km.

TBM "Karpatka" zakończyła drążenie pierwszej nitki tunelu na trasie S19

Droga S19 ma zmienić komunikacyjne realia na Podkarpaciu. Jej trasa ma zakończyć się na polsko-słowackim przejściu w Barwinku, istotnie skróci również czas podróżowania z miast na południu województwa do jego stolicy, czyli Rzeszowa.

