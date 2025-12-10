Do zawalenia się dwóch czteropiętrowych budynków mieszkalnych w mieście Fez na północy Maroka doszło w nocy z wtorku na środę. Media informują o 19 ofiarach śmiertelnych oraz 16 rannych. Poszkodowani trafili do miejscowego szpitala uniwersyteckiego.

Nie podano przyczyny zawalenia się budynków, w których - jako podała telewizja 2M - mieszkało osiem rodzin. Służby ratunkowe przeszukują gruzowisko. Mieszańcy pobliskich domów zostali ewakuowani.

To kolejna taka katastrofa w tym ponad milionowym mieście. Jak przypomina AFP, w maju tego roku w wyniku zawalenia budynku śmierć poniosło dziewięć osób. Z kolei w lutym zeszłego roku na starym mieście w Fezie zawalił się dom, wtedy zginęło piec osób.

Podobne tragedie dotknęły w ostatnich latach także inne marokańskie miasta. W 2016 roku w Marrakeszu na zachodzie kraju pod gruzami zginęło dwoje dzieci, a w Casablance zawalenie się czteropiętrowego budynku zabiło cztery osoby.

