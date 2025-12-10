Katastrofa w Maroku, runęły dwa budynki. Co najmniej 19 ofiar

Świat

Co najmniej 19 osób zginęło, a 16 zostało rannych w wyniku zawalenia się dwóch budynków w mieście Fez na północy Maroka. Trwa akcja ratunkowa. |Według władz lokalnych liczba ofiar może być większa.

Fragment czerwonego wozu strażackiego w okręgu na tle mapy Maroka z zaznaczonymi górami.
Google Maps/ At oussama / commons.wikimedia
W mieście Fez w Maroku zawaliły się budynki mieszkalne

Do zawalenia się dwóch czteropiętrowych budynków mieszkalnych w mieście Fez na północy Maroka doszło w nocy z wtorku na środę. Media informują o 19 ofiarach śmiertelnych oraz 16 rannych. Poszkodowani trafili do miejscowego szpitala uniwersyteckiego.

 

Nie podano przyczyny zawalenia się budynków, w których - jako podała telewizja 2M - mieszkało osiem rodzin. Służby ratunkowe przeszukują gruzowisko. Mieszańcy pobliskich domów zostali ewakuowani.

 

To kolejna taka katastrofa w tym ponad milionowym mieście. Jak przypomina AFP, w maju tego roku w wyniku zawalenia budynku śmierć poniosło dziewięć osób. Z kolei w lutym zeszłego roku na starym mieście w Fezie zawalił się dom, wtedy zginęło piec osób. 

 

Podobne tragedie dotknęły w ostatnich latach także inne marokańskie miasta. W 2016 roku w Marrakeszu na zachodzie kraju pod gruzami zginęło dwoje dzieci, a w Casablance zawalenie się czteropiętrowego budynku zabiło cztery osoby. 

 

Wkrótce więcej informacji

 

Artur Pokorski / wka / polsatnews.pl
