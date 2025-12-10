Trwa remont w drugiej połówce bliźniaka - sąsiadującej z dotychczasowym lokum Jarosława Kaczyńskiego. Jak ustalił "Super Express", najpoważniejsze prace zostaną wykonane do świąt Bożego Narodzenia, a nowi lokatorzy, czyli rodzina z dziećmi, wprowadzą się do budynku przy ulicy Mickiewicza na warszawskim Żoliborzu najpóźniej w wakacje.

Na czas remontu prezes PiS przeniósł się do domu swojego brata ciotecznego - Jana Marii Tomaszewskiego. - Znamy się jak łyse konie, ponad 70 lat. Jarek może zostać u mnie, ile chce - powiedział krewny Jarosława Kaczyńskiego.

Tymczasowe lokum dla lidera PiS oferował wcześniej poseł Przemysław Czarnek. - Mój dom jest dla prezesa zawsze otwarty i w razie czego może u mnie nocować - powiedział na łamach "SE".

Jan Maria Tomaszewski podzielił się wspólnymi wspomnieniami z Jarosławem Kaczyńskim z dzieciństwa. - Bawiliśmy się w zabawy, które sami sobie wymyślaliśmy (...). Robiliśmy szałasy i bawiliśmy się w Indian, uwielbialiśmy bawić się też w rycerzy, graliśmy w piłkę - wyliczył.

Jak dodał, "lubiliśmy spędzać razem czas, mieliśmy fajne przygody". - Kąpaliśmy się w morzu, codziennie coś się działo. Pamiętam, jak pojechaliśmy do Sopotu i sprzedawali tam fantastyczne zsiadłe mleko. Jarek był aktywny, energiczny, lubił grać w piłkę - wspominał.

Jarosław Kaczyński jest właścicielem jednej trzeciej dwupiętrowej willi na Żoliborzu. W oświadczeniu majątkowym prezesa PiS można wyczytać, że wartość budynku o powierzchni 150 metrów kwadratowych została wyceniona na 2,2 mln zł.

