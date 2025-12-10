"Jak ocenia Pan/Pani dotychczasową pracę premiera Donalda Tuska?" - usłyszeli uczestnicy badania pracowni UCE Research na zlecenie Onetu. Wyniki sondażu obrazują rozstrzał opinii publicznej w kwestii dotychczasowych działań szefa polskiego rządu.

Pozytywnie politykę premiera oceniło łącznie 33,1 proc. osób. Wiernymi zwolennikami pracy Donalda Tuska jest w tej grupie 11,26 proc. ankietowanych, a opcję "raczej dobrze" wybrało 21,84 proc.

Większość pytanych Polaków uważa jednak, że w ostatnich dwóch latach Tusk nie poradził sobie jako prezes Rady Ministrów. 42,6 proc. ankietowanych jest niezadowolonych z działań rządu. 17,53 proc. respondentów ocenia, że Tusk sprawuje urząd "raczej źle", a "bardzo źle" jego pracę postrzega 25,07 proc. uczestników badania.

Polacy oceniają rządy Tuska. Rośnie grupa niezdecydowanych

Niemal jedna czwarta Polaków nie ma zdania w sprawie polityki prowadzonej przez lidera Koalicji Obywatelskiej - 24,29 proc. uczestników badania nie potrafi jednoznacznie ocenić działań Tuska.

W sondażu zbadano też, jak decyzje rządowe oceniają przedstawiciele poszczególnych grup wiekowych. Największym poparciem Tusk cieszy się wśród najstarszych respondentów. W grupie 65-74 lata wynosi ono 52 proc., a w przedziale 75-80 lat aż 61,6 proc. uczestników sondażu. Znacznie mniejsze wyniki odnotowano zaś w przedziale 18-24 lata. W tej grupie pozytywnie ocenia Tuska 23,8 proc. osób.

Polityka Donalda Tuska jest najbliższa respondentom, którzy deklarują zarobki powyżej 9 tys. zł netto miesięcznie (51,7 proc.). Poparcie dla premiera maleje jednak w grupach zarabiających najmniej (do 1 tys. zł - 19,6 proc., do 2 tys. zł - 24,1 proc.).

Jeśli weźmiemy pod uwagę status zawodowy, największe poparcie dla Tuska deklarują emeryci (46,2 proc.), podczas gdy wśród studentów wynosi ono 17,8 proc., a bezrobotnych - 13,1 proc.

Dwa lata rządów Donalda Tuska. Wyborcy których partii są zadowoleni z premiera?

W najnowszym sondażu wzięto pod uwagę również głosy wyborców poszczególnych opcji politycznych. Najwyższe wyniki premier uzyskał wśród zwolenników dwóch partii: kierowanej przez niego Koalicji Obywatelskiej (75,7 proc. zadowolonych respondentów) oraz Lewicy (58,5 proc.)

Przeciwnikami polityki Tuska są zaś wyborcy partii opozycyjnych: Konfederacji (72 proc. negatywnych ocen), Prawa i Sprawiedliwości (70,1 proc.) oraz Konfederacji Korony Polskiej (66,1 proc.). Niepewni co do swojego zdania są zwolennicy Polski 2050 (44,8 proc. pozytywnych ocen) i Polskiego Stronnictwa Ludowego (40 proc.).

Badanie pracowni UCE Research na zlecenie Onetu zostało przeprowadzone w dniach 25-26 listopada 2025 r. metodą wywiadów internetowych (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na próbie 1021 dorosłych Polaków w wieku od 18 do 80 lat.

