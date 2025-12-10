W przyszłym tygodniu mieszkańcy województwa mazowieckiego o różnych porach dnia usłyszą ciągłe sygnały alarmowe. Nie będzie to jednak wezwanie do ewakuacji.

Jak informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki, ćwiczenia "Syrena-25" to jedno z przedsięwzięć, które ma udoskonalić system zarządzania kryzysowego na terenie całego województwa.

Syreny alarmowe na Mazowszu. "Będą miały charakter ćwiczebny"

Testy odbędą się od 15 do 18 grudnia w godzinach 8:00-15:00. W tym czasie emitowane będą sygnały akustyczne - w tym przypadku będzie to ciągły dźwięk syren alarmowych trwający minutę.

"Sygnały będą miały charakter ćwiczebny i służyć będą wyłącznie sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności na terenie województwa mazowieckiego oraz wewnętrznych procedur reagowania" - czytamy w komunikacie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

ZOBACZ: Specjalne środki bezpieczeństwa podczas wizyty Zełenskiego. Uwagę zwróciło uzbrojenie

Władze podkreślają, że uruchomienie syren nie będzie oznaczało realnego zagrożenia. W związku z tym Wojewoda Mazowiecki apeluje do mieszkańców o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań.

Jak rozpoznać sygnał alarmowy?

Choć zaplanowane na Mazowszu uruchomienie syren będzie miało charakter testowy, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, jak należy postąpić w chwili realnego zagrożenia.

W Polsce alarm ogłaszany jest w dwóch przypadkach: ogłoszenia stanu niebezpieczeństwa dla ludności cywilnej i jego odwołania.

ZOBACZ: Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Celem infrastruktura energetyczna

Sygnał ogłaszający alarm to modulowany dźwięk trwający trzy minuty. Usłyszymy wówczas również słowny komunikat: "Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm...".

W przypadku odwołania alarmu również usłyszymy trzyminutowe syreny wraz z komunikatem słownym: "Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm...".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni