Ćwiczenia "Syrena-25" ruszają w regionie Polski. Wyraźnie usłyszą to mieszkańcy

Polska

Od 15 do 18 grudnia na terenie całego województwa mazowieckiego będzie można usłyszeć syreny alarmowe. Ich uruchomienie ma związek z zaplanowanymi ćwiczeniami "Syrena-25". Wojewoda apeluje do mieszkańców o zachowanie spokoju, wyjaśniając, iż chodzi o "ćwiczebny charakter" całej operacji.

Wielostopniowa syrena alarmowa wykonana z błyszczącego metalu, zamontowana na maszcie na tle błękitnego nieba z niewielkimi chmurami. Obok syreny widoczny fragment dachu i komin budynku.
Facebook/Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Syreny alarmowe na Mazowszu. Wojewoda apeluje do mieszkańców

W przyszłym tygodniu mieszkańcy województwa mazowieckiego o różnych porach dnia usłyszą ciągłe sygnały alarmowe. Nie będzie to jednak wezwanie do ewakuacji.

 

Jak informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki, ćwiczenia "Syrena-25" to jedno z przedsięwzięć, które ma udoskonalić system zarządzania kryzysowego na terenie całego województwa.

 

 

Syreny alarmowe na Mazowszu. "Będą miały charakter ćwiczebny"

Testy odbędą się od 15 do 18 grudnia w godzinach 8:00-15:00. W tym czasie emitowane będą sygnały akustyczne - w tym przypadku będzie to ciągły dźwięk syren alarmowych trwający minutę.

 

"Sygnały będą miały charakter ćwiczebny i służyć będą wyłącznie sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności na terenie województwa mazowieckiego oraz wewnętrznych procedur reagowania" - czytamy w komunikacie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

ZOBACZ: Specjalne środki bezpieczeństwa podczas wizyty Zełenskiego. Uwagę zwróciło uzbrojenie

 

Władze podkreślają, że uruchomienie syren nie będzie oznaczało realnego zagrożenia. W związku z tym Wojewoda Mazowiecki apeluje do mieszkańców o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań.

Jak rozpoznać sygnał alarmowy?

Choć zaplanowane na Mazowszu uruchomienie syren będzie miało charakter testowy, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, jak należy postąpić w chwili realnego zagrożenia.

 

W Polsce alarm ogłaszany jest w dwóch przypadkach: ogłoszenia stanu niebezpieczeństwa dla ludności cywilnej i jego odwołania. 

 

ZOBACZ: Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Celem infrastruktura energetyczna

 

Sygnał ogłaszający alarm to modulowany dźwięk trwający trzy minuty. Usłyszymy wówczas również słowny komunikat: "Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm...". 

 

W przypadku odwołania alarmu również usłyszymy trzyminutowe syreny wraz z komunikatem słownym: "Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm...".

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Gen. Polko wprost o sojuszu z USA. "Sam nas nie obroni"
Maria Kosiarz / wka / polsatnews.pl
Czytaj więcej
ALARMĆWICZENIAMAZOWSZEPOLSKASYRENY ALARMOWEWARSZAWAWOJEWODA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 