Ćwiczenia "Syrena-25" ruszają w regionie Polski. Wyraźnie usłyszą to mieszkańcy
Od 15 do 18 grudnia na terenie całego województwa mazowieckiego będzie można usłyszeć syreny alarmowe. Ich uruchomienie ma związek z zaplanowanymi ćwiczeniami "Syrena-25". Wojewoda apeluje do mieszkańców o zachowanie spokoju, wyjaśniając, iż chodzi o "ćwiczebny charakter" całej operacji.
W przyszłym tygodniu mieszkańcy województwa mazowieckiego o różnych porach dnia usłyszą ciągłe sygnały alarmowe. Nie będzie to jednak wezwanie do ewakuacji.
Jak informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki, ćwiczenia "Syrena-25" to jedno z przedsięwzięć, które ma udoskonalić system zarządzania kryzysowego na terenie całego województwa.
Syreny alarmowe na Mazowszu. "Będą miały charakter ćwiczebny"
Testy odbędą się od 15 do 18 grudnia w godzinach 8:00-15:00. W tym czasie emitowane będą sygnały akustyczne - w tym przypadku będzie to ciągły dźwięk syren alarmowych trwający minutę.
"Sygnały będą miały charakter ćwiczebny i służyć będą wyłącznie sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności na terenie województwa mazowieckiego oraz wewnętrznych procedur reagowania" - czytamy w komunikacie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
Władze podkreślają, że uruchomienie syren nie będzie oznaczało realnego zagrożenia. W związku z tym Wojewoda Mazowiecki apeluje do mieszkańców o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań.
Jak rozpoznać sygnał alarmowy?
Choć zaplanowane na Mazowszu uruchomienie syren będzie miało charakter testowy, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, jak należy postąpić w chwili realnego zagrożenia.
W Polsce alarm ogłaszany jest w dwóch przypadkach: ogłoszenia stanu niebezpieczeństwa dla ludności cywilnej i jego odwołania.
Sygnał ogłaszający alarm to modulowany dźwięk trwający trzy minuty. Usłyszymy wówczas również słowny komunikat: "Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm...".
W przypadku odwołania alarmu również usłyszymy trzyminutowe syreny wraz z komunikatem słownym: "Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm...".
