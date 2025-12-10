O godz. 4.50 straż pożarna otrzymała zgłoszenie o zderzeniu dwóch autobusów pracowniczych na 99. kilometrze drogi krajowej nr 8, na wysokości miejscowości Jaszowice na Dolnym Śląsku.

- Autobus uderzył w tył jadącego przed nim autobusu - zrelacjonował polsatnews.pl kpt. Damian Górka z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Cztery osoby zostały ranne i zabrane do szpitala.

Dolny Śląsk. Zderzenie autobusów na DK nr 8. Odwołano śmigłowiec LPR

Na miejsce zadysponowano sześć zastępów straży pożarnej, w akcji uczestniczyły także cztery zespoły ratownictwa medycznego oraz policja. Wezwano także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, jednak został on odwołany w trakcie lotu.

Na drodze obowiązuje ruch wahadłowy; występują utrudnienia w ruchu.

