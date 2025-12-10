Autobusy zderzyły się na Dolnym Śląsku. Wiozły pracowników, są ranni
Dwa autobusy z pracownikami zderzyły się na odcinku drogi krajowej nr 8 na Dolnym Śląsku. Jak ustalił polsatnews.pl, jeden pojazd najechał na tył drugiego, a na ich pokładach było łącznie około 100 osób. Siedem osób zostało poszkodowanych, a cztery z nich trafiły do szpitala. Występują utrudnienia w ruchu.
O godz. 4.50 straż pożarna otrzymała zgłoszenie o zderzeniu dwóch autobusów pracowniczych na 99. kilometrze drogi krajowej nr 8, na wysokości miejscowości Jaszowice na Dolnym Śląsku.
- Autobus uderzył w tył jadącego przed nim autobusu - zrelacjonował polsatnews.pl kpt. Damian Górka z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Cztery osoby zostały ranne i zabrane do szpitala.
Dolny Śląsk. Zderzenie autobusów na DK nr 8. Odwołano śmigłowiec LPR
Na miejsce zadysponowano sześć zastępów straży pożarnej, w akcji uczestniczyły także cztery zespoły ratownictwa medycznego oraz policja. Wezwano także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, jednak został on odwołany w trakcie lotu.
ZOBACZ: Podwójne zderzenie o świcie. 35-latek zginął na miejscu
Na drodze obowiązuje ruch wahadłowy; występują utrudnienia w ruchu.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej