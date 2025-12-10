Autobusy zderzyły się na Dolnym Śląsku. Wiozły pracowników, są ranni

Dwa autobusy z pracownikami zderzyły się na odcinku drogi krajowej nr 8 na Dolnym Śląsku. Jak ustalił polsatnews.pl, jeden pojazd najechał na tył drugiego, a na ich pokładach było łącznie około 100 osób. Siedem osób zostało poszkodowanych, a cztery z nich trafiły do szpitala. Występują utrudnienia w ruchu.

Dwa białe autobusy pracownicze stojące na poboczu drogi po zderzeniu. Jeden z autobusów ma uszkodzony przód.
Facebook / Kąty Wrocławskie na sygnale
Dwa autobusy pracownicze zderzyły się na Dolnym Śląsku na drodze krajowej nr 8

O godz. 4.50 straż pożarna otrzymała zgłoszenie o zderzeniu dwóch autobusów pracowniczych na 99. kilometrze drogi krajowej nr 8, na wysokości miejscowości Jaszowice na Dolnym Śląsku.

 

- Autobus uderzył w tył jadącego przed nim autobusu - zrelacjonował polsatnews.pl kpt. Damian Górka z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Cztery osoby zostały ranne i zabrane do szpitala.

Dolny Śląsk. Zderzenie autobusów na DK nr 8. Odwołano śmigłowiec LPR

Na miejsce zadysponowano sześć zastępów straży pożarnej, w akcji uczestniczyły także cztery zespoły ratownictwa medycznego oraz policja. Wezwano także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, jednak został on odwołany w trakcie lotu.

 

Na drodze obowiązuje ruch wahadłowy; występują utrudnienia w ruchu.

 

Monika Bortnowska / wka / polsatnews.pl
AUTOBUSDK8DOLNY ŚLĄSKPOLSKAWYPADEKZDERZENIE

