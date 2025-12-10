Atak nożem w Myślenicach. Padły strzały, agresor nie żyje

Zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie policjanci otrzymali w środę około 11:45.

Funkcjonariusze natknęli się na napastnika, który trzymał w ręce nóż i nie reagował na polecenia odrzucenia niebezpiecznego narzędzia. Jeden z policjantów użył wobec mężczyzny broni palnej. W wyniku strzału oddanego przez mundurowego, napastnik zmarł na miejscu.

Małopolska Policja przekazuje, że przy ul. Burmistrza Marka, gdzie doszło do zdarzenia, wciąż trwa akcja służb pod nadzorem prokuratora.

Interwencja wobec agresywnego mężczyzny w Myślenicach



Około 11:45 policjanci otrzymali zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie uzbrojonym w kij bejsbolowy i nóż, który wtargnął na teren jednej z firm w Myślenicach i zaatakował dwie pracujące tam osoby, po czym oddalił się z miejsca… pic.twitter.com/DXipAwQNKr — Małopolska Policja (@kwpkrakow) December 10, 2025

Wkrótce więcej informacji.

wka / polsatnews.pl