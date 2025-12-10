Atak nożem w Myślenicach. Padły strzały, agresor nie żyje

Atak w Myślenicach. Wtargnął do firmy, napadł na policjantów. Agresor nie żyje
Agresywny mężczyzna z kijem bejsbolowym i nożem wtargnął na teren jednej z firm w Myślenicach (woj. małopolskie). Zaatakował dwie osoby, w tym ochroniarza, który trafił do szpitala. Wezwani na miejsce mundurowi natknęli się na napastnika - oni również zostali zaatakowani. Jeden z funkcjonariuszy użył broni, w wyniku czego agresor zmarł - podała małopolska policja.
Zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie policjanci otrzymali w środę około 11:45.
Funkcjonariusze natknęli się na napastnika, który trzymał w ręce nóż i nie reagował na polecenia odrzucenia niebezpiecznego narzędzia. Jeden z policjantów użył wobec mężczyzny broni palnej. W wyniku strzału oddanego przez mundurowego, napastnik zmarł na miejscu.
Małopolska Policja przekazuje, że przy ul. Burmistrza Marka, gdzie doszło do zdarzenia, wciąż trwa akcja służb pod nadzorem prokuratora.
Wkrótce więcej informacji.
