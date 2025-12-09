Ukrenergo poinformował, że w nocy z poniedziałku na wtorek Rosja przeprowadziła zmasowany atak na infrastrukturę energetyczną w kilku regionach, w wyniku czego w większości regionów wprowadzono awaryjne przerwy w dostawie prądu. W oświadczeniu operator poinformował poinformowało, że przerwy zostaną anulowane, gdy tylko pracownicy ustabilizują sieć elektroenergetyczną.

"Prace naprawcze trwają wszędzie tam, gdzie pozwala na to sytuacja bezpieczeństwa. Energetycy robią wszystko, co w ich mocy, aby jak najszybciej przywrócić zasilanie wszystkim odbiorcom pozbawionym prądu" - napisano w komunikacie.

Ukraina. Przerwy w dostawach prądu na terenie całego kraju

Ukrenergo zauważył, że z powodu trudnej sytuacji w systemie energetycznym w obwodach połtawskim, sumskim i charkowskim, spowodowanej rosyjskimi ostrzałami, rano zastosowano harmonogramy awaryjnych wyłączeń energii elektrycznej.

Premier Julia Swyrydenko wysłuchała we wtorek sprawozdań dotyczących stanu napraw obiektów uszkodzonych w wyniku niedawnego rosyjskiego ostrzału. Premierka skoordynowała dalsze działania, mające na celu przywrócenie funkcjonowania systemu energetycznego.

"W całym kraju obecnie obowiązują trzy serie harmonogramów godzinowych wyłączeń. Pracujemy nad skróceniem czasu ich trwania. Przygotowujemy szereg decyzji rządu, aby redystrybuować zużycie i skierować energię elektryczną do odbiorców indywidualnych" - napisała Swyrydenko w komunikatorze Telegram.

Nocny atak Rosji na Ukrainę. Celem infrastruktura krytyczna

Według dowództwa Sił Powietrznych Ukrainy w nocy z poniedziałku na wtorek Rosja zaatakowała Ukrainę 110 uderzeniowymi bezzałogowymi statkami powietrznymi typu Shahed, Gerbera i innymi typami dronów.

Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 84 rosyjskie drony na północy, południu i wschodzie kraju. Odnotowano trafienia 24 bezzałogowych statków powietrznych w dziewięciu lokalizacjach.

Rosjanie od dłuższego czasu stosują nową taktykę polegającą na atakowaniu ukraińskiej infrastruktury krytycznej. Szczególnie zawzięcie atakowane są elektrownie i inne obiekty związane z produkcją lub przesyłem energii elektrycznej, gazu i wody. Najeźdźcy chcą osłabić w ten sposób zaatakowane państwo w okresie zimowym.

