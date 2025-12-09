Zełenski w gościnie u Leona XIV. Papież miał "pilne życzenie"
Papież Leon XIV przyjął na prywatnej audiencji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Wtorkowe spotkanie odbyło się w leżącej nieopodal Rzymu rezydencji w Castel Gandolfo. Jak poinformowała Stolica Apostolska, papież wyraził życzenie, by "dyplomatyczne inicjatywy", jakie dotyczą wojny w Ukrainie, doprowadziły do "trwałego i sprawiedliwego pokoju".
Rozmowa w Villa Barberini, gdzie zatrzymuje się papież podczas pobytu w Castel Gandolfo, trwała ponad pół godziny. W tym samym miejscu Leon XIV i Wołodymyr Zełenski rozmawiali ostatnio 9 lipca. Po raz pierwszy natomiast spotkali się 18 maja po mszy inauguracyjnej pontyfikat papieża.
Zełenski spotkał się z Leonem XIV. "Serdeczna rozmowa"
Spotkanie z głową Kościoła katolickiego odbyło się w ramach dwudniowej wizyty prezydenta Ukrainy we Włoszech. Zełenski ma się spotkać również z premier tego kraju Giorgią Meloni.
ZOBACZ: Katastrofa lotnicza w Rosji. Rozbił się wojskowy An-22
Po rozmowie papież i jego gość stanęli na balkonie rezydencji. W komunikacie Watykan poinformował, iż "podczas serdecznej rozmowy, której głównym tematem była wojna na Ukrainie, Ojciec Święty powtórzył konieczność kontynuowania dialogu i ponownie wyraził pilne życzenie, by trwające inicjatywy dyplomatyczne mogły doprowadzić do sprawiedliwego i trwałego pokoju".
Wśród tematów rozmów Watykan wymienił też kwestię jeńców wojennych i potrzebę powrotu ukraińskich dzieci, które uprowadzono do Rosji podczas działań wojennych.
Zełenski we Włoszech po szczycie w Londynie
Dzień wcześniej Zełenski spotkał się w Londynie z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem, kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem oraz prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Tematem rozmów były negocjacje prowadzone w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie.
- Rzecz, która jest dziś bardzo ważna (...) to jedność Europy, Ukrainy i USA - powiedział ukraiński przywódca. Dodał, że są sprawy, "z którymi nie poradzimy sobie bez Amerykanów (...) i z którymi nie poradzimy sobie bez Europy".
ZOBACZ: Incydent z udziałem Rosji i Chin. Korea Południowa poderwała myśliwce
- Wszyscy popieramy Ukrainę i (dążenie do) pokoju - powiedział Macron, podkreślając, że kraje partnerskie Kijowa "mają wiele kart w rękach". Zaznaczył, że "gospodarka rosyjska zaczyna cierpieć", zwłaszcza po ostatnich sankcjach wprowadzonych przez Francję.
Kanclerz Merz zapewnił z kolei, że zarówno Niemcy, jak też Wielka Brytania i Francja "nadal zdecydowanie popierają Ukrainę". - Los tego kraju jest losem Europy - powiedział. Brytyjski premier stwierdził natomiast, że negocjacje pokojowe w sprawie zakończenia wojny Rosji z Ukrainą znalazły się na "krytycznym etapie".
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej