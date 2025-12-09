Rozmowa w Villa Barberini, gdzie zatrzymuje się papież podczas pobytu w Castel Gandolfo, trwała ponad pół godziny. W tym samym miejscu Leon XIV i Wołodymyr Zełenski rozmawiali ostatnio 9 lipca. Po raz pierwszy natomiast spotkali się 18 maja po mszy inauguracyjnej pontyfikat papieża.

Zełenski spotkał się z Leonem XIV. "Serdeczna rozmowa"

Spotkanie z głową Kościoła katolickiego odbyło się w ramach dwudniowej wizyty prezydenta Ukrainy we Włoszech. Zełenski ma się spotkać również z premier tego kraju Giorgią Meloni.

ZOBACZ: Katastrofa lotnicza w Rosji. Rozbił się wojskowy An-22

Po rozmowie papież i jego gość stanęli na balkonie rezydencji. W komunikacie Watykan poinformował, iż "podczas serdecznej rozmowy, której głównym tematem była wojna na Ukrainie, Ojciec Święty powtórzył konieczność kontynuowania dialogu i ponownie wyraził pilne życzenie, by trwające inicjatywy dyplomatyczne mogły doprowadzić do sprawiedliwego i trwałego pokoju".

Wśród tematów rozmów Watykan wymienił też kwestię jeńców wojennych i potrzebę powrotu ukraińskich dzieci, które uprowadzono do Rosji podczas działań wojennych.

Zełenski we Włoszech po szczycie w Londynie

Dzień wcześniej Zełenski spotkał się w Londynie z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem, kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem oraz prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Tematem rozmów były negocjacje prowadzone w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie.

- Rzecz, która jest dziś bardzo ważna (...) to jedność Europy, Ukrainy i USA - powiedział ukraiński przywódca. Dodał, że są sprawy, "z którymi nie poradzimy sobie bez Amerykanów (...) i z którymi nie poradzimy sobie bez Europy".

ZOBACZ: Incydent z udziałem Rosji i Chin. Korea Południowa poderwała myśliwce

- Wszyscy popieramy Ukrainę i (dążenie do) pokoju - powiedział Macron, podkreślając, że kraje partnerskie Kijowa "mają wiele kart w rękach". Zaznaczył, że "gospodarka rosyjska zaczyna cierpieć", zwłaszcza po ostatnich sankcjach wprowadzonych przez Francję.

Kanclerz Merz zapewnił z kolei, że zarówno Niemcy, jak też Wielka Brytania i Francja "nadal zdecydowanie popierają Ukrainę". - Los tego kraju jest losem Europy - powiedział. Brytyjski premier stwierdził natomiast, że negocjacje pokojowe w sprawie zakończenia wojny Rosji z Ukrainą znalazły się na "krytycznym etapie".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Były ambasador USA w Polsce: Putin może czekać biernie, z pogardą dla nas Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

adg/wka / polsatnews.pl / PAP