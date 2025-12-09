Zaufany człowiek Orbana w Moskwie. "Delegacja biznesowa"

"Po zakończeniu wojny gospodarka światowa będzie mogła wrócić do normy, a w międzynarodowych stosunkach handlowych pojawią się nowe, ogromne możliwości" - stwierdził Peter Szijjarto. Zdaniem szefa MSZ w rządzie Viktora Orbana "sankcje nie zawsze będą nam towarzyszyć, dlatego musimy być gotowi na zajęcie dobrej pozycji wyjściowej w nowym okresie".

W ten sposób wyjaśnił swoją podróż do Moskwy z "dużą delegacją biznesową". Przypomniał, że Węgry "uzgodniły w Waszyngtonie, iż nie ma przeszkód prawnych dla zakupu rosyjskiej ropy i gazu, w Moskwie - że energia zostanie dostarczona, a w Stambule - że szlak transportowy jest bezpieczny". - Teraz musimy walczyć z Brukselą i Kijowem, aby dostawy energii były naprawdę bezpieczne – dodał.

Orban ogłasza sukces ws. dostaw surowców z Rosji

Po przeprowadzonej w poniedziałek w Stambule rozmowie z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem premier Węgier ogłosił, że otrzymał od niego zapewnienie, iż Ankara zagwarantuje bezpieczeństwo dalszych dostaw rosyjskich surowców energetycznych na Węgry.

Większość gazu importowanego na Węgry pochodzi z Rosji i jest transportowana rurociągiem TurkStream przez Morze Czarne, a następnie jego przedłużeniem – gazociągiem Balkan Stream. Rurociąg oddany do użytku w 2020 roku był częścią rosyjskich wysiłków mających na celu ominięcie Ukrainy, przez którą przechodził wcześniej główny szlak przesyłu rosyjskiego gazu do Europy.

