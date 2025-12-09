Zełenski we wtorkowy wieczór odpowiadał na pytania dziennikarzy na WhatsAppie. Ukraiński prezydent zadeklarował, że jest gotów na przeprowadzenie wyborów w kraju i jeśli Ukraina otrzyma gwarancje bezpieczeństwa na ten okres, głosowanie mogłoby się odbyć za 60-90 dni.

- Ponieważ tę kwestię porusza prezydent USA i nasi europejscy partnerzy, powiem krótko: jestem gotowy. Proszę USA wraz z Europą o zapewnienie bezpieczeństwa podczas głosowania. Jeśli tak się stanie, Ukraina może przeprowadzić wybory w ciągu 60 dni - powiedział prezydent Ukrainy w rozmowie z dziennikarzami - powiedział ukraiński przywódca.

Zełenski zapowiedział, że zwróci się do parlamentu z prośbą o przygotowanie ram prawnych pozwalających na rozpisanie wyborów podczas stanu wojennego.

Zełenski: USA chcą "realistycznych" gwarancji dla Ukrainy

- USA przekazały Ukrainie, że w ramach swego planu pokojowego chcą "realistycznych" gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa - powiedział dziennikarzom Zełenski i zapewnił, że podczas rozmów strona amerykańska nie groziła wstrzymaniem sprzedaży broni.

Prezydent dodał, że Kijów zrobi wszystko, aby w ciągu dwóch tygodni doprowadzić do spotkania z Amerykanami "na najwyższym szczeblu" na temat planu pokojowego.

Odpowiadając na pytania reporterów dodał, że chce omówić plan odbudowy Ukrainy jako części wspieranego przez Waszyngton porozumienia pokojowego, a w tym tygodniu oczekuje kolejnych spotkań z amerykańskimi i europejskimi partnerami na szczeblu doradców ds. bezpieczeństwa.

Prezydent Ukrainy zaproponował "rozejm energetyczny" z Rosją

Prezydent Ukrainy oświadczył też, że Ukraina jest gotowa na tzw. rozejm energetyczny, jeśli zgodzi się na niego Rosja. Dodał jednak, że rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną dowodzą, że Moskwa nie jest zainteresowana takim rozwiązaniem oraz rozmowami pokojowymi.

Wcześniej we wtorek prezydent Ukrainy przebywał we Włoszech; spotkał się w Castel Gandolfo z papieżem Leonem XIV, a następnie w Rzymie włoską premierką Giorgią Meloni.

Rzym był trzecim etapem europejskiej podróży Zełenskiego, który wcześniej prowadził konsultacje na temat planu pokojowego USA w Londynie i Brukseli.

