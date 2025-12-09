Waldemar Żurek w programie "Gość Wydarzeń"
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek wystąpi we wtorkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń. Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, Interii i na polsatnews.pl.
Minister sprawiedliwości wystąpi we wtorkowym "Gościu Wydarzeń"
Drugim gościem Bogdana Rymanowskiego będzie doradca Ministra Obrony Narodowej Maciej Samsonowicz.
