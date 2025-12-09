Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski we wtorek odwiedził Rzym, gdzie spotkał się z papieżem Leonem XIV i premier Giorgią Meloni.

W związku z wizytą włoskie służby wprowadziły specjalne środki bezpieczeństwa. Na ulicach Wiecznego Miasta pojawili się żołnierze z nietypową bronią. Jak się okazało służy ona do zwalczania dronów.

Jammery antydronowe w Rzymie. Specjalne środki po incydencie w Irlandii

Urządzenie to tzw. jammer - broń emitująca sygnał zakłócający pracę dronów, w tym przypadku ręczna. Po trafieniu bezzałogowiec momentalnie traci łączności i spada na ziemię.

Wykorzystywany przez Włochów jammer to model WATSON, który według redaktorów Defence Blog po raz pierwszy został przetestowany przez tamtejsze służby podczas ćwiczeń Prometeo w 2020 r. Od tego czasu jammer wszedł na stałe do użycia przez włoskie służby.

Jak czytamy na stronach producenta, włoskiej firmy CPM, WATSON to "przenośny, wielopasmowy jammer dalekiego zasięgu przeciwdziałający bezzałogowym statkom powietrznym, zaprojektowany w celu ochrony przed nieautoryzowanymi wtargnięciami dronów".

Vatican 🇻🇦:The italian 🇮🇹 soldiers shown here have a WATSON anti-drone jammer from the italien company CPM.

Jammer jest w stanie zakłócać sześć zakresów częstotliwości używanych przez obsługę naziemną do łączności z dronami. "Wykorzystuje najnowocześniejsze technologie zakłócania, zapewniając idealną równowagę między wydajnością a rozmiarem" - chwali urządzenie producent.

Środki ochrony ukraińskiego prezydenta zwracają uwagę zwłaszcza w kontekście testu, jaki przeszły w Irlandii. W czwartek tamtejszy "The Journal" poinformował, że podczas wizyty Zełenskiego doszło do incydentu, który służby uznały za element wojny hybrydowej.

Samolot z Zełenskim na pokładzie był śledzony przez cztery drony wojskowe. Bezzałogowce miały wystartować z okolic Dublina, a następnie skierować się w stronę trasy przelotu ukraińskiego prezydenta.

Zełenski wylądował wcześniej, niż planowano, co mogło być decydujące dla jego bezpieczeństwa. Drony dotarły do ​​miejsca, w którym miał się znajdować samolot z Zełenskim dokładnie w momencie planowanego przylotu. Sprawę badają służby.

Prezydent Ukrainy spotkał się z papieżem i premier Meloni

Wtorkową wizytę w Rzymie Wołodymyr Zełenski rozpoczął od audiencji u papieża. Prezydent Ukrainy rozmawiał z Leonem XIV około pół godziny, a po audiencji przekazał, że wyraził wdzięczność za dotychczasową pomoc okazaną przez Watykan - zwłaszcza w sprawie ukraińskich dzieci uprowadzonych przez Rosjan.

"Dziękuję Jego Świątobliwości za wszystkie wysiłki na rzecz wspierania małych Ukraińców. Jestem wdzięczny za tę rozmowę i całą uwagę poświęconą naszemu narodowi. Zaprosiłem Papieża do odwiedzenia Ukrainy. To będzie silny sygnał wsparcia dla naszego narodu" - przekazał Zełenski na X.

W Palazzo Chigi, przed którym sfotografowano żołnierzy z jammerami, Zełenski spotkał się z premier Giorgią Meloni.

"Doceniamy aktywną rolę Włoch w generowaniu praktycznych pomysłów i określaniu kroków na rzecz pokoju. Poinformowałem ją o pracy naszego zespołu negocjacyjnego i koordynujemy nasze działania dyplomatyczne. Liczymy bardzo na dalsze wsparcie Włoch - to ważne dla Ukrainy" - podsumował spotkanie Zełenski.

Po wizycie w Rzymie prezydent Ukrainy udał się do Brukseli, gdzie rozmawiał z szefową Komisje Europejskiej Ursulą bon der Leyen, przewodniczącymi Rady Europejskiej Antonio Costą i sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte.

