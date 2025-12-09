Rząd Litwy wprowadza stan wyjątkowy w całym kraju

Jak uznały władze Litwy, uzasadniając wprowadzenie stanu wyjątkowego, wysyłane z Białorusi balony przemytnicze stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego kraju - informuje litewski serwis lrt.lt.

Tamtejszy resort spraw wewnętrznych zapewnia, iż decyzja ta nie spowoduje zakłóceń w codziennym życiu obywateli, ponieważ "zastosowane środki będą celowe i proporcjonalne, a ich celem będą wyłącznie organizatorzy i sprawcy nielegalnych działań".

Litwa wprowadza stan wyjątkowy. Powodem balony z Białorusi

Wprowadzenie stanu wyjątkowego ma pozwolić litewskim służbom państwowym na jeszcze ściślejszą koordynację działań i pozyskanie wsparcia jednostek wojskowych. Białoruś regularnie dopuszcza się ataków hybrydowych na Litwę, wysyłając balony przemytnicze, a to stanowi zagrożenie dla litewskiego lotnictwa cywilnego i zakłócają funkcjonowanie lotniska w Wilnie.

W rezultacie - jak zauważa litewskie MSW - utracona zostaje możliwość transportu pasażerów i ładunków drogą lotniczą, poniesione zostają znaczne straty finansowe i naruszona zostaje reputacja. W poniedziałek komendant główny policji Arturas Paulauskas powiedział w radiu LRT, że stan wyjątkowy mógłby pomóc w skuteczniejszym zapobieganiu i ściganiu przestępstw związanych z przemytem lotniczym.

Wkrótce więcej informacji.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Były ambasador USA w Polsce: Putin może czekać biernie, z pogardą dla nas Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka / polsatnews.pl