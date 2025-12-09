Przełom ws. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zapadła ważna decyzja

- Na podstawie znowelizowanej ustawy o CPK został złożony wniosek o wydanie rygoru natychmiastowej wykonalności dla decyzji lokalizacyjnej z 8 stycznia. (...) Teren, który jest objęty decyzją lokalizacyjną, znajduje się w gminach Teresin, Wiskitki i Baranów - powiedział wojewoda podczas wtorkowej konferencji.

Dzięki rygorowi natychmiastowej wykonalności możliwe będzie sprawne uruchomienie formalności niezbędnych do rozpoczęcia prac. Decyzja lokalizacyjna ws. inwestycji Centralny Port Komunikacyjny obejmuje komponent lotniskowy, drogowy i kolejowy.

Budowa CPK. Odszkodowania dla właścicieli wywłaszczonych działek

Jak przekazał wojewoda, z punktu widzenia mieszkańców oznacza uruchomienie procesu odszkodowawczego dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Procesem odszkodowawczym objętych zostanie 920 działek, z czego 117 to nieruchomości zabudowane, pozostałe 803 to działki niezabudowane.

- Natomiast samych postępowań jest ponad 670, które obejmują właścicieli tych wszystkich działek - dodał.

Frankowski zapewnił, że proces odszkodowawczy będzie transparentny, a same odszkodowania będą na podstawie opinii o wartości nieruchomości sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych, czyli tzw. operatów szacunkowych, co do których będzie możliwość wniesienia uwag zarówno przez mieszkańców, których obejmie ten proces, jak i Centralny Punkt Komunikacyjny.

- Co istotne, właściciele działek będą mogli otrzymać 85 proc. zaliczki, o którą będą wnioskowali, bez względu na to, czy będą odwoływać się od tej decyzji. Jeżeli będą się odwoływać, to nadal będą mogli otrzymać 85 proc. - dodał.

Wojewoda poinformował, że do wszystkich osób, które są objęte postępowaniem administracyjnym, zostaną wysłane zawiadomienia o wszczęciu procedury odszkodowawczej. Ze strony Urzędu Wojewódzkiego będą wskazani opiekunowie, którzy będą wyjaśniać ewentualne wątpliwości, które się pojawią.

- Założenie jest takie, że proces zakończy się 31 marca (przyszłego roku - red.). Mówimy o procesie operatów szacunkowych i wskazania wysokości odszkodowań. Natomiast w praktyce ten proces może trwać dłużej - powiedział Frankowski.

Wojewoda przypomniał, że procedurą odszkodowawczą objęci zostali właściciele działek, którzy nie zdecydowali się sprzedać nieruchomości w Programie Dobrowolnych Nabyć, w ramach którego CPK skupował działki po indywidualnych wycenach nieruchomości.

Harmonogram budowy CPK. Początek prac w 2026 roku

Centralny Port Komunikacyjny w grudniu tego roku złoży pierwsze wnioski o pozwolenie na budowę obiektów lotniska. Według przyjętego harmonogramu budowa Lotniska CPK na terenie gmin: Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r.

Zaktualizowany przez obecny rząd harmonogram prac przewiduje, że do końca 2032 r. uruchomiony zostanie pierwszy etap Lotniska CPK i Kolei Dużych Prędkości (KDP) między Warszawą, CPK i Łodzią. Dodano, że zaawansowane będą także prace budowlane na odcinkach KDP do Wrocławia i Poznania.

W ramach programu "Polska w 100 minut" dojazd do tych miast ma zająć z Warszawy docelowo ok. 100 min.

Jak podano, zaktualizowany łączny koszt programu CPK do 2032 r. został oszacowany na 131,7 mld zł. Inwestycja w CPK będzie realizowana przy wykorzystaniu środków Skarbu Państwa, pieniędzy unijnych, a także środków zewnętrznych - np. długu bankowego, obligacji emitowanych przez spółkę CPK itp.

