Obecnie pogoda bardziej niż ze schyłkiem jesieni może się kojarzyć z wiosną. Wszystko z powodu temperatur, które nawet nocami nie schodzą poniżej zera. Na nizinach praktycznie nie ma już śniegu i nadzieje na jego powrót są niewielkie. Wkrótce pojawią się jednak pierwsze oznaki ochłodzenia - wynika z prognoz IMGW. Inne prognozy również wskazują na rychłą zmianę.

Kilkanaście stopni za dnia. Zmiana pod koniec tygodnia

Apogeum ocieplenia przypada na wtorek i środę. W tych dniach na południowym zachodzie lokalnie może być do 13-14 stopni Celsjusza w najcieplejszych godzinach dnia. W reszcie kraju będzie do około 10 stopni lub niewiele mniej.

ZOBACZ: Do Polski nadciąga potężna anomalia. Takie wartości w grudniu to rzadkość

Sytuacja zacznie się zmieniać pod koniec tygodnia. Od czwartku pogoda w naszym kraju stanie się bardziej wyżowa i pojawi się więcej słońca. Jednocześnie zrobi się chłodniej.

W piątek i sobotę powinno być najspokojniej i sucho, z lokalnymi słabymi opadami deszczu jedynie na północnym wschodzie.

IMGW Prognoza pogody na najbliższe dni w Polsce. Ochłodzenie nastąpi w drugiej połowie tygodnia

Bliżej weekendu wrócą jednocyfrowe temperatury - nigdzie nie powinno już być 10 stopni Celsjusza. Różnicę w porównaniu z początkiem tygodnia odczujemy również w nocy, kiedy wrócą delikatne mrozy, głównie na południu. Nie powinny być większe niż -2 stopnie.

Mróz w kolejnych częściach kraju. Warunki za dnia nie zachwycą

Od weekendu przymrozki będą wracać każdej nocy, już nie tylko na południu, lecz z czasem również w centrum i na wschodzie. Nie będą to jednak siarczyste mrozy: synoptycy spodziewają się maksymalnych wartości na poziomie -3,-2 stopni, głównie na południu i na północnym wschodzie Polski.

IMGW Nocne mrozy wrócą tuż przed weekendem. Początkowo wystąpią na południu, a z czasem również w innych rejonach kraju

Aura cały czas będzie się zmieniać. Choć dzięki wyżom przeważnie będzie spokojnie, to przez kolejne dni miejscami może padać słaby deszcz, a lokalnie na południu również deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg.

ZOBACZ: Pogoda zdecydowanie zmienia kurs. Wiemy, jakie są szanse na białe święta w tym roku

Prognozy IMGW pokrywają się z najnowszymi wyliczeniami innych specjalistów. Marek Gołkowski, synoptyk Albedo, zwraca uwagę, że w środę w strefie opadów oraz po nich drogi w wielu miejscach mogą być śliskie, zaś widzialność ograniczona.

W czwartek na południowym zachodzie ma być pogodnie i bez opadów, zaś w piątek popadać może w centrum i na północnym wschodzie. Przez weekend czeka nas wiele zmian, ze sporym zachmurzeniem, szczególnie w niedzielę.

Albedo/Polsat News Prognoza pogody na mapie Europy pokazuje nadchodzące zmiany atmosferyczne

Przyszły tydzień będzie chłodniejszy od obecnego, z nocnym mrozem w wielu miejscach. Wciąż jednak będzie zdecydowanie cieplej niż zwykle w grudniu.

Grudzień wciąż cieplejszy niż zwykle. Zmiana tuż przed świętami

Jeśli sprawdzą się obecne prognozy, to do połowy miesiąca temperatury w całym kraju będą o co najmniej trzy stopnie wyższe od średniej wieloletniej, a w północnej Polsce ta anomalia może sięgać ponad pięć stopni.

ZOBACZ: Śnieżyce znikają, ale zima nie chce się poddać. Czekają nas wymagające noce

Dopiero ostatnia część miesiąca przyniesie pogodę zbliżoną do tej, na którą liczy wielu miłośników zimy. Możliwe, że niedługo przed świętami Bożego Narodzenia temperatury będą zbliżone do średniej z lat 1991-2020, choć na północy i północnym wschodzie wciąż będą o około dwa stopnie wyższe.

IMGW Najwyższe anomalie średniej temperatury wystąpią w pierwszej części miesiąca. Pod koniec grudnia wartości powinny zbliżyć się do typowych dla tego okresu

Suma opadów będzie typowa dla tej pory roku, co daje pewne nadzieje na to, że miejscami możliwe będą białe święta. Niewykluczone, że w okresie świątecznym biało może być miejscami na południu i wschodzie. Trzeba jednak pamiętać, że jest to prognoza długoterminowa, więc bardzo niepewna. Nowsze prognozy mogą się wyraźnie różnić od obecnych.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni