Polskie myśliwce MIG-29 dla Ukrainy? Wiadomo, co chcemy w zamian
"Trwają rozmowy ze stroną ukraińską na temat przekazania samolotów MIG-29" - przekazał Sztab Generalny Wojska Polskiego w serwisie X. Myśliwce mają być elementem jednocześnie wsparcia dla Ukrainy, jak i utrzymania bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. W zamian Polska ma otrzymać wybrane technologie dronowe i rakietowe.
Według komunikatu myśliwce MIG-29, którymi dysponuje polskie wojsko, są już wysłużone. Zamiast samolotów sowieckiej konstrukcji polskie lotnictwo wojskowe wykorzystuje amerykańskie F-16 i koreańskie FA-50 zakupione w ostatnich latach.
"Przekazywanie samolotów związane jest z osiąganiem przez nie docelowych resursów eksploatacyjnych oraz brakiem perspektywy ich dalszej modernizacji w Siłach Zbrojnych RP" - poinformowało wojsko.
ZOBACZ: Specjalne środki bezpieczeństwa podczas wizyty Zełenskiego. Uwagę zwróciło uzbrojenie
Ostateczna decyzja dotycząca przekazania MIG-ów Ukraińcom jeszcze nie zapadła. Toczące się rozmowy dotyczą sprzętu, jaki strona ukraińska mogłaby w zamian przekazać Polsce.
"Donacja samolotów będzie elementem sojuszniczej polityki wsparcia Ukrainy oraz utrzymania bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Zadania wycofywanych ze służby samolotów MIG-29 będą realizowane przez samoloty F-16 oraz FA-50" - przekazał sztab.
Polskie MIG-29 dla Ukrainy? Wojsko stawia warunki
Wojsko nie zamierza oddawać myśliwców sowieckiej produkcji, nie chcąc nic w zamian.
"Celem jest nie tylko rekompensata sprzętowa, ale przede wszystkim pozyskanie i wspólne rozwijanie nowych kompetencji obronnych i przemysłowych" - przekazało wojsko.
ZOBACZ: Deklaracja Zełenskiego ws. planu pokojowego. "Jesteśmy gotowi"
Zainteresowanie strony polskiej w ramach wymiany mają budzić ukraińskie drony i systemy rakietowe.
"Jednocześnie w związku z przekazaniem samolotów prowadzone są rozmowy ze stroną ukraińską w zakresie udostępnienia Polsce wybranych technologii dronowych i rakietowych" - poinformował Sztab Generalny Wojska Polskiego.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej