Polskie myśliwce MIG-29 dla Ukrainy? Wiadomo, co chcemy w zamian

Według komunikatu myśliwce MIG-29, którymi dysponuje polskie wojsko, są już wysłużone. Zamiast samolotów sowieckiej konstrukcji polskie lotnictwo wojskowe wykorzystuje amerykańskie F-16 i koreańskie FA-50 zakupione w ostatnich latach.

"Przekazywanie samolotów związane jest z osiąganiem przez nie docelowych resursów eksploatacyjnych oraz brakiem perspektywy ich dalszej modernizacji w Siłach Zbrojnych RP" - poinformowało wojsko.

Ostateczna decyzja dotycząca przekazania MIG-ów Ukraińcom jeszcze nie zapadła. Toczące się rozmowy dotyczą sprzętu, jaki strona ukraińska mogłaby w zamian przekazać Polsce.

"Donacja samolotów będzie elementem sojuszniczej polityki wsparcia Ukrainy oraz utrzymania bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Zadania wycofywanych ze służby samolotów MIG-29 będą realizowane przez samoloty F-16 oraz FA-50" - przekazał sztab.

Polskie MIG-29 dla Ukrainy? Wojsko stawia warunki

Wojsko nie zamierza oddawać myśliwców sowieckiej produkcji, nie chcąc nic w zamian.

"Celem jest nie tylko rekompensata sprzętowa, ale przede wszystkim pozyskanie i wspólne rozwijanie nowych kompetencji obronnych i przemysłowych" - przekazało wojsko.

Zainteresowanie strony polskiej w ramach wymiany mają budzić ukraińskie drony i systemy rakietowe.



"Jednocześnie w związku z przekazaniem samolotów prowadzone są rozmowy ze stroną ukraińską w zakresie udostępnienia Polsce wybranych technologii dronowych i rakietowych" - poinformował Sztab Generalny Wojska Polskiego.

