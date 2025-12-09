7 listopada zaginął 44-letni ks. Marek Wodawski, kapłan posługujący w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie-Aninie. Duchowny był ostatni raz widziany około godziny 19.20 przy ul. Białowieskiej w Warszawie, kiedy odjeżdżał szarym samochodem marki Skoda Fabia o numerach rejestracyjnych WPI 40909 z 2015 r. Od tamtej pory nie nawiązał z nikim kontaktu.

Pod koniec listopada siostra księdza, Aneta Wódka, opublikowała na YouTubie film, w którym apeluje o pomoc w poszukiwaniach swojego brata.

ZOBACZ: Nie mogą odnaleźć księdza z Warszawy. Jest komunikat kurii

- Ja i cała moja rodzina jesteśmy w ogromnym szoku, ponieważ znamy tę osobę od dziecka i wiemy, jaki był roztropny, jaki był odpowiedzialny. (...) Nigdy rodzinie nie zrobiłby czegoś podobnego - to nie jest on (...). Po prostu wydarzyła się jakaś sytuacja, która jest dla nas wszystkich szokująca, niepojęta, niezrozumiała, tajemnicza - mówiła.

Zaginął ks. Marek Wodawski. Nowe informacje od policji

Chociaż w sprawie zaginięcia księdza wciąż nie doszło do przełomu, pojawiły się nowe informacje. Jak informuje "Fakt", pod koniec listopada warszawska policja odnalazła samochód duchownego.

- (Samochód - red.) Był zaparkowany przy terenie budowy w dzielnicy Praga-Południe. Auto było zamknięte i opuszczone, jego oględziny nie wniosły żadnych nowych informacji do sprawy. Wewnątrz nie było żadnych śladów wskazujących, że mogło dojść do jakiegoś zdarzenia o charakterze przestępczym. Samochód po oględzinach został przekazany rodzinie. Cały czas poszukujemy zaginionego mężczyzny - poinformowała w rozmowie z "Faktem" podinsp. Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji VII.

ZOBACZ: Napadli na plebanię, zastał ich ksiądz. Złodzieje potraktowali go gazem

Przypominamy rysopis zaginionego: ks. Marek Wodawski ma 175 cm wzrostu, "normalną budowę ciała" i krótkie ciemne włosy. Kiedy był widziany po raz ostatni miał na sobie czerwoną bluzę oraz niebieskie jeansowe spodnie.

Policja przypomina, że osoby, które mogą pomóc w jego odnalezieniu proszone są o kontakt z policjantami komendy przy ulicy Grenadierów - tel. (47) 723-76-30, w godz. 8.00-16.00, całodobowo (47) 723-76-55, lub z najbliższą jednostką policji, a także pod bezpłatnym numerem telefonu 112, ewentualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: dyzurny.krp@ksp.policja.gov.pl.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni