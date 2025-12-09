Przejęto kontrabandę o wielkości ponad 105 tys. paczek papierosów bez polskich oznaczeń skarbowych. Gdyby je sprzedano, Skarb Państwa straciłby ponad 3 mln zł z tytułu opłat akcyzowych. Jak przekazała Straż Graniczna, do przejęcia papierosów doszło w Reszlu w województwie warmińsko-mazurskim.

Funkcjonariusze poinformowali, że za paserstwo celne i akcyzowe odpowiadają zatrzymani w tej sprawie 50-letni mężczyzna oraz 47-letnia kobieta.

Warmińsko-mazurskie. Nielegalne papierosy przewożone autami udającymi karetki

Do transportu kontrabandy służyły zatrzymanym pojazdy posiadające oznaczenia karetek pogotowia. Mimo ich pomysłowości mundurowych nie udało się oszukać. Podejrzanym przedstawiono zarzuty paserstwa celnego i akcyzowego.

Oba samochody do przewożenia nielegalnych papierosów były wymalowane jak karetki i miały zamontowane tzw. koguty. - Ale w środku nie było sprzętów medycznych, tylko nielegalne papierosy - powiedział Tadeusz Gruchalla z zespołu prasowego Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Czyn, którego się dopuścili zagrożony jest karą pozbawienia wolności do 3 lat. Nad sprawą dalej pracują funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Elblągu pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kętrzynie. W mieszkaniu zajmowanym przez zatrzymanych Straż Graniczna znalazła też znaczne ilości gotówki 440 tys. zł i 30 tys. euro.

