Do wypadku lotniczego doszło we wtorek rano w obwodzie iwanowskim, na północny wschód Moskwy. Informację podał państwowy kanał telewizyjny Wiesti. Informację potwierdziło rosyjskie ministerstwo obrony. Na pokładzie znajdowało się siedem osób.

Resort przekazał, że samolot rozbił się podczas rutynowego lotu próbnego po naprawie, a do katastrofy doszło na niezamieszkanym terenie.

"Na miejsce katastrofy wysłano służby ratunkowe. Trwają działania ratownicze, jednak dostęp do miejsca zdarzenia może być utrudniony ze względu na rozmiar samolotu i otaczający teren" - podał portal Defence Blog.

Rosja. Katastrofa lotnicza, rozbił się samolot wojskowy An-22

Lokalne media przekazały, że samolot rozbił się w pobliżu zbiornika Uwodskoje. Na wodzie miały unosić się części zniszczonej maszyny. Źródło, na które powołuje się dziennik "Izwiestia", poinformowało, że samolot spadł około 150 m od brzegu. W tym miejscu zbiornik ma ok. 5 m głębokości.

Według wstępnych nieoficjalnych informacji przekazanych przez portal dziennika załoga samolotu zginęła.

Samolot Antonow An-22 to maszyna produkcji radzieckiej. W rosyjskiej armii są one używane jako transportowce. Takie maszyny są również na wyposażeniu ukraińskiego wojska.

"An-22 to największy na świecie samolot turbośmigłowy, zaprojektowany do transportu broni, sprzętu wojskowego i wojsk na duże odległości" - przekazał portal Meduza.

Rosja miała w 2024 roku wycofać się z użytkowania samolotów An-22. Wskazywano na konieczność zastąpienia produkowanych w Związku Radzieckim maszyn nowszymi egzemplarzami.

