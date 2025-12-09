Najbardziej wpływowi ludzie w Europie. Jest Nawrocki, nie ma Tuska

Zestawienie nie obejmuje tylko i wyłącznie europejskich polityków. Twórcy rankingu informują, że wyróżniają ludzi, których działanie będzie mieć najpotężniejszy wpływ na europejską politykę w 2026 roku.

Na pierwszym miejscu zestawienia znalazł się prezydent USA Donald Trump. Dziennikarze informują, że "nikt nie wywiera większego wpływu na Europę od amerykańskiego przywódcy". Chociaż jego działania są dla części opinii publicznej kontrowersyjne, to bez wątpienia ma on najwięcej do powiedzenia w sprawie przyszłości Starego Kontynentu.

The most powerful person shaping Europe: Donald Trump



The most unpredictable and domineering U.S. president in modern history can upend the continent overnight.



Na drugim miejscu znalazła się premier Danii Mette Frederiksen, którą twórcy rankingu uważają za najbardziej perspektywiczną postać europejskiej polityki. Została ona nazwana "gwiazdą północy". Podium zamyka kanclerz Niemiec Friedrich Merz.

Karol Nawrocki w rankingu Politico. Zajął 23. miejsce

Na 23. miejscu w rankingu znalazł się prezydent Karol Nawrocki. Jest to jedyny Polak, który znalazł się w tym zestawieniu. Co ciekawe, w opisie jego sylwetki dziennikarze rozpisują się o jego konflikcie z premierem Donaldem Tuskiem.

"Polski premier Donald Tusk doszedł do wniosku, że dziesięć lat będzie momentem, w którym przejmie pełne spożycie nad krajem i zdecydowanie przeniesie go do centrum europejskiej polityki. Karol Nawrocki zadbał o to, by tak się nie stało" - czytamy w uzasadnieniu przyznania Nawrockiemu 23. miejsca.

"Niespodziewane zwycięstwo w czerwcowych wyborach uczyniło z 42-letniego Nawrockiego nową twarz polskiej prawicy. Z trudną przeszłością jako chuligan piłkarski i pasjonatem bójek, a także karierą akademicką poświęconą obronie pamięci historycznej Polski, Nawrocki cieszy się dużym zainteresowaniem wśród konserwatywnych wyborców. Już przekształcił Pałac Prezydencki w centrum Warszawy w alternatywny ośrodek władzy dla gabinetu premiera" - napisali dziennikarze Politico.

