Pismo zatytułowane "Stanowisko Rady Polityki Pieniężnej w sprawie sytuacji w Zarządzie NBP" - datowane na 3 grudnia - zostało opublikowane we wtorek. Podpisało się pod nim siedmioro z dziesięciorga członków RPP: prezes NBP Adam Glapiński, a także Ireneusz Dąbrowski, Iwona Duda, Wiesław Janczyk, Cezary Kochalski, Gabriela Masłowska oraz Henryk Wronowski.

W oświadczeniu pojawił się apel o "nieeskalowanie działań naruszających dotychczasową, utrwaloną przez blisko 30 lat, stabilną relację pomiędzy trzema konstytucyjnymi organami NBP, w tym o poszanowanie roli organu banku centralnego, jakim jest Prezes NBP". Jak uzasadnili autorzy, na szkodę banku centralnego działa "tworzenie niepotrzebnych zakłóceń w tych relacjach".

Konflikt w NBP. Trzech członków zarządu straciło nadzór nad departamentami

Jak czytamy, konsekwencje takich "zakłóceń" będą "wykraczać daleko poza samą strukturę NBP". "Zwracamy się o wyciszenie emocji, rozwagę i niedokonywanie żadnych pochopnych działań, których nieuchronną konsekwencją byłaby nieodwracalna utrata przez NBP jego pozycji budowanej konsekwentnie przez kilkadziesiąt lat, stabilizującej system finansowy, gospodarkę i Rzeczpospolitą Polską" - dodano.

Zdaniem podpisanych pod dokumentem "zagrażałoby to także wysokiemu międzynarodowemu prestiżowi Narodowego Banku Polskiego za umacnianie, którego odpowiedzialne są wszystkie organy banku centralnego".

Tymczasem we wtorek opublikowano nową strukturę organizacyjną NBP. Wynika z niej, iż trzech członków zarządu Banku straciło nadzór nad departamentami merytorycznymi, a w efekcie już czterech członków zarządu NBP nie nadzoruje pracy żadnego z departamentów.

Nadzoru nad departamentami merytorycznymi zostali pozbawieni Marta Gajęcka, Rafał Sura oraz Piotr Pogonowski. Tym samym już czterech członków zarządu nie nadzoruje żadnego departamentu, bo przed 9 grudnia takiego nadzoru nie sprawował Paweł Mucha. Według źródeł PAP powodem zmian w organizacji pracy była "utrata zaufania przez prezesa i nienależyte wykonywanie obowiązków".

Zmiany w regulaminie NBP. Media: Pojawił się projekt uchwały

Jak podało money.pl, trzech członków zarządu NBP - Piotr Pogonowski, Artur Soboń i Rafał Sura - wystąpiło na początku grudnia z projektem uchwały wprowadzającej pakiet zmian w regulaminie banku centralnego. Zmiany mają skutkować m.in. zwiększeniem uprawnień zarządu jako ciała kolegialnego oraz wprowadzeniem zmian organizacyjnych w banku.

Wewnątrz zarządu NBP miało w związku z tym dojść do konfliktu. Wnioskodawcy chcieli rozstrzygnięcia sprawy w ciągu trzech dni, ale Adam Glapiński wyznaczył posiedzenie dopiero na 20 stycznia 2026 roku, a podczas poniedziałkowego posiedzenia zarządu nie dopuścił do zmiany porządku obrad.

Zmiany postulowane przez trzech członków zarządu doprowadziłyby do ograniczenia władzy Adama Glapińskiego oraz części jego najbliższych współpracowników. Zarząd miałby według tego projektu każdorazowo decydować o nagrodach i premiach dla prezesa i jego dwójki głównych zastępców.

Doszłoby także do zmniejszenia liczby dyrektorów (najbliższych współpracowników Glapińskiego), którzy na stałe uczestniczą w posiedzeniach zarządu, a także m.in. do ograniczenia głosowania w trybie obiegowym i likwidacji niektórych departamentów. - Nie jestem członkiem RPP, ale mógłbym się podpisać pod apelem o spokój i brak emocji wokół banku centralnego - przekazał PAP Artur Soboń, według money.pl jeden z inicjatorów uchwały.

