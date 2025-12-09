Galopem bez kasku. Umorzono śledztwo ws. śmierci 14-latki po upadku z konia

Polska

Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju (woj. lubelskie) umorzyła śledztwo w sprawie śmierci 14-latki. Dziewczyna spadła z konia podczas wyścigu z koleżanką. Nie miała na sobie kasku, ani stroju ochronnego. Zdaniem śledczych zdarzenie było nieszczęśliwym wypadkiem.

Dwie osoby siedzące na koniach, jedna z nich bliżej widza, obie w strojach jeździeckich.
Pixabay
Według ustaleń śledczych 14-latka z Warszawy w trakcie pobytów w Biłgoraju spędzała czas w stadninie koni w Woli Małej, gdzie wspólnie z koleżanką pomagały w opiece nad końmi i ich karmieniu. W zamian pozwalano im na przejażdżki konne po okolicznych lasach

Biłgoraj: Wyścig konno bez kasku. 14-latka zmarła po upadku z konia

Śledczy ustalili, że dziewczyna bardzo dobrze jeździła konno. Uczestniczyła w obozach jazdy konnej i konkursach. Rodzice 14-latki wyrazili zgodę na wydawanie jej koni i na jazdę konno bez obecności dorosłych osób. - Z powodu samodzielnego zabierania koni pokrzywdzona miała zakaz korzystania ze stadniny, który obowiązywał także w maju 2025 r. - wyjaśnił rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec.

 

W majowy weekend tego roku jej koleżanka - za zgodą zarządcy stadniny - wzięła dwa konie i nie poinformowała, że będzie z nich korzystać także 14-latka. Przez około trzy godziny jeździły po leśnych i polnych drogach.

 

- W czasie powrotu na prostym odcinku drogi dziewczynki postanowiły się ścigać i puściły konie w galop. Gdy koleżanka 14-latki była z przodu, usłyszała za sobą jej krzyk, a następnie odgłos upadku - opisał prok. Kawalec.

Umorzyli śledztwo ws. śmierci dziewczyny. "Nieszczęśliwy wypadek"

Podczas upadku z konia dziewczyna uderzyła plecami o ziemię. Doznała wielu poważnych obrażeń, m.in. kręgosłupa, a także złamania żeber, stłuczenia obu płuc. Zmarła na miejscu mimo prowadzonej reanimacji.

 

Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Z opinii biegłego wynikało, że obrażenia wewnętrzne mogły powstać wskutek upadku z konia. Śledczy stwierdzili, że oba konie były zdrowe, dobrze utrzymane oraz niepłochliwe. Sprzęt jeździecki był zużyty, ale sprawny. 14-latka nie posiadała żadnego stroju ochronnego, ani kasku na głowie. - Przepisy nie zawierają regulacji, które nakładałyby obowiązki w tym zakresie - doprecyzował rzecznik.

 

Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju ustaliła, że śmierć dziewczyny nastąpiła w wyniku "nieszczęśliwego wypadku". Postanowienie o umorzeniu śledztwa nie jest prawomocne.

 

Marta Stępień / polsatnews.pl / PAP
