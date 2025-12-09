Galopem bez kasku. Umorzono śledztwo ws. śmierci 14-latki po upadku z konia
Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju (woj. lubelskie) umorzyła śledztwo w sprawie śmierci 14-latki. Dziewczyna spadła z konia podczas wyścigu z koleżanką. Nie miała na sobie kasku, ani stroju ochronnego. Zdaniem śledczych zdarzenie było nieszczęśliwym wypadkiem.
Według ustaleń śledczych 14-latka z Warszawy w trakcie pobytów w Biłgoraju spędzała czas w stadninie koni w Woli Małej, gdzie wspólnie z koleżanką pomagały w opiece nad końmi i ich karmieniu. W zamian pozwalano im na przejażdżki konne po okolicznych lasach
Biłgoraj: Wyścig konno bez kasku. 14-latka zmarła po upadku z konia
Śledczy ustalili, że dziewczyna bardzo dobrze jeździła konno. Uczestniczyła w obozach jazdy konnej i konkursach. Rodzice 14-latki wyrazili zgodę na wydawanie jej koni i na jazdę konno bez obecności dorosłych osób. - Z powodu samodzielnego zabierania koni pokrzywdzona miała zakaz korzystania ze stadniny, który obowiązywał także w maju 2025 r. - wyjaśnił rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec.
ZOBACZ: W rękach nastolatka eksplodował telefon. Osiem osób w szpitalu
W majowy weekend tego roku jej koleżanka - za zgodą zarządcy stadniny - wzięła dwa konie i nie poinformowała, że będzie z nich korzystać także 14-latka. Przez około trzy godziny jeździły po leśnych i polnych drogach.
- W czasie powrotu na prostym odcinku drogi dziewczynki postanowiły się ścigać i puściły konie w galop. Gdy koleżanka 14-latki była z przodu, usłyszała za sobą jej krzyk, a następnie odgłos upadku - opisał prok. Kawalec.
Umorzyli śledztwo ws. śmierci dziewczyny. "Nieszczęśliwy wypadek"
Podczas upadku z konia dziewczyna uderzyła plecami o ziemię. Doznała wielu poważnych obrażeń, m.in. kręgosłupa, a także złamania żeber, stłuczenia obu płuc. Zmarła na miejscu mimo prowadzonej reanimacji.
ZOBACZ: Zażalenie w sprawie aresztu dla "Wielkiego Bu". Sąd zdecydował
Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Z opinii biegłego wynikało, że obrażenia wewnętrzne mogły powstać wskutek upadku z konia. Śledczy stwierdzili, że oba konie były zdrowe, dobrze utrzymane oraz niepłochliwe. Sprzęt jeździecki był zużyty, ale sprawny. 14-latka nie posiadała żadnego stroju ochronnego, ani kasku na głowie. - Przepisy nie zawierają regulacji, które nakładałyby obowiązki w tym zakresie - doprecyzował rzecznik.
Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju ustaliła, że śmierć dziewczyny nastąpiła w wyniku "nieszczęśliwego wypadku". Postanowienie o umorzeniu śledztwa nie jest prawomocne.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej