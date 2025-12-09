Donald Trump został zapytany w poniedziałek przez dziennikarkę stacji ABC News, czy popiera publikację nagrania z ponownego ataku amerykańskich sił na łódź przemytników, na której byli rozbitkowie. - To, co (szef Pentagonu Pete Hegseth) zdecyduje, mi pasuje - odparł prezydent USA.

Zaprzeczył przy tym, by mówił, iż nie ma problemu z opublikowaniem filmu. Jak powtórzył, dzięki ostrzelaniu jednej łodzi z narkotykami ratowane są życia 25 tys. Amerykanów. - Ta łódź była załadowana narkotykami. Widziałem nagranie. Próbowali odwrócić łódź tak, by znowu mogła płynąć. A my tego nie chcieliśmy, bo łódź była pełna narkotyków - dodał.

Donald Trump spiął się z dziennikarką. "Jesteś straszna, wstrętna"

Gdy dziennikarka dopytywała Trumpa o publikację, zwrócił się do niej: - Jesteś najbardziej wstrętną reporterką tutaj. Jesteś wstrętną, straszną, naprawdę straszną reporterką. I zawsze tak jest z tobą. Powiedziałem ci: cokolwiek Pete Hegseth będzie chciał zrobić, mi to pasuje.

W ubiegłą środę podczas rozmowy z mediami amerykański przywódca zapewnił, że poparłby opublikowanie nagrania z powtórnego ataku na łódź z rozbitkami. – Nie wiem, co mają, ale z pewnością opublikujemy to, co mamy, bez problemu – zapewnił.

Atak na łódź z przemytnikami. Kongresmeni chcą publikacji nagrania

Dziennik "Washington Post" podał, że 2 września siły USA zabiły dwie osoby, które przeżyły ostrzał łodzi domniemanych przemytników narkotyków. Działanie takie miało być wykonanie na słowny rozkaz szefa Pentagonu, by "zabić ich wszystkich".

Członkowie Kongresu domagają się pełnej relacji z ataku na tle pojawiających się pytań, czy doszło do złamania prawa. W miniony czwartek admirał Frank "Mitch" Bradley poinformował członków Kongresu USA o szczegółach budzącego kontrowersje ataku i zapewnił, iż Hegseth nie wydał rozkazu, o którym doniosły media.

adg/wka / PAP / polsatnews.pl