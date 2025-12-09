Budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Jest kluczowa zgoda KE, Tusk potwierdza

- Będziemy mieli za chwilę oficjalne potwierdzenie, że Komisja Europejska wyraża zgodę na pomoc publiczną na budowę elektrowni jądrowej w Polsce - przekazał premier Donald Tusk na początku posiedzenia rządu. Jak dodał, był to warunek "absolutnie niezbędny" i niełatwy do uzyskania. Według zapowiedzi premiera budowa elektrowni ruszy jeszcze w tym miesiącu.

Premier Donald Tusk siedzi przy stole, za nim polska i europejska flaga.
PAP / Paweł Supernak
Premier Donald Tusk ogłasza zgodę Komisji Europejskiej na pomoc publiczną na budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce

- Dzisiaj będzie ta pozytywna decyzja. Tam jeszcze trwają drobne formalności, ale dosłownie za chwilę będziemy mieli oficjalne potwierdzenie, że Komisja Europejska wyraża zgodę na pomoc publiczną na budowę elektrowni jądrowej w Polsce - oświadczył Donald Tusk.

 

Premier podkreślił, że decyzja o budowie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce była "zawzięcie negocjowana" a "kropkę nad i" w tej sprawie postawił minister energii Miłosz Motyka.

 

Ponadto - według zapowiedzi premiera - budowa "ruszy z kopyta jeszcze w grudniu".

Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce. Premier ogłasza: Budowa ruszy z kopyta w grudniu

- Zabezpieczyliśmy środki finansowe, jak wiecie, mówimy w całości o 60 mld zł. W grudniu (...) pierwsze 4,6 mld zł w papierach skarbowych zabezpieczyliśmy wspólnie z ministrem finansów (Andrzejem Domańskim) trafi już do zainteresowanego podmiotu - poinformował premier.

 

- Jak się państwo domyślacie, uzyskanie zgody było warunkiem niezbędnym i wcale nie tak łatwym do uzyskania. Jak często tu powtarzam: robimy, nie gadamy i rzeczywiście będziemy mogli tę budowę rozpocząć z odpowiednim impetem, żeby prąd z pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce popłynął możliwie szybko - zapewnił Donald Tusk.

 

Należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) jest inwestorem i przyszłym operatorem powstającej na Pomorzu pierwszej elektrowni jądrowej w ramach Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.

 

Elektrownia Lubiatowo-Kopalino ma mieć trzy bloki w technologii AP1000 Westinghouse. Wykonawcą będzie konsorcjum Westinghouse-Bechtel.

 

Wylanie tzw. pierwszego betonu jądrowego planowane jest na 2028 r., natomiast rozpoczęcie komercyjnej pracy pierwszego bloku ma nastąpić w 2036 r.

 

Monika Bortnowska / Wiktor Kazanecki / wka / polsatnews.pl / PAP
