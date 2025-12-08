Zwycięzcę 10. edycji plebiscytu Młodzieżowe Słowo Roku ogłoszono podczas finałowej gali w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Konkurs odbywa się w kilku etapach.

W pierwszym internauci zgłaszają swoje propozycje, a jury złożone z językoznawców analizuje nadesłane słowa. Do kolejnego etapu przechodzą najczęściej zgłaszane wyrażenie, które są zgodne z regulaminem. Głosowanie internautów wyłania zwycięskie słowo.

"Szponcić" Młodzieżowym Słowem Roku 2025. Zwyciężyło w konkursie

Słowa "szponcić", które zwyciężyło w tym roku, używa się albo w celu wyrażenia dezaprobaty: w znaczeniu "robić coś niewłaściwego, złego, szkodliwego, igrać z czymś, wygłupiać się, cwaniaczyć", albo podziwu - "robić coś ciekawego, szalonego, organizować coś, flirtować".

Występowało niegdyś także w gwarach miejskich i języku przestępczym; znaczyło "kombinować, intrygować, powodować nieporozumienia". Rzeczownik "szpont" natomiast odnosi się m.in. do zamieszania, wydarzenia, błędu lub triku.

Słowem wyróżnionym w tej edycji plebiscytu jest wyrażenie "okpa" stanowiące połączenie międzynarodowego wyrazu aprobaty "Ok" oraz polskiego pożegnania "pa".

"Sześć siedem" docenione w konkursie na Młodzieżowe Słowo Roku 2025

Drugie miejsce zajął z kolei idiom liczbowy 6 7, zapisywany w różnych wariantach jako "67, 6-7, six seven, sześć siedem". Jak czytamy na stronie PWN, wywodzi się on z utworu Skrilla "Doot Doot", a w zależności od kontekstu może być żartem, sygnałem radości, wyrazem ekscytacji lub tylko podtrzymywać komunikacyjny kontakt.



Celem plebiscytu Młodzieżowe Słowo Roku jest wyłonienie najbardziej popularnych wśród młodych ludzi słów, określeń lub wyrażeń. Jak jednak wyjaśniają organizatorzy, zwycięskie określenie nie musi być nowe, slangowe ani najczęściej używane w danym roku.

