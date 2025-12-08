Pierwsze dni grudnia nie dawały większych nadziei na białe Boże Narodzenie. W całym kraju temperatury okazały się wyższe od średniej wieloletniej, a we wschodniej Polsce ich anomalia miejscami sięgała pięciu stopni - czyli o tyle było więcej niż zwykle o tej porze roku, co wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Możliwe jednak, że druga połowa miesiąca będzie chłodniejsza.

Pogoda w grudniu cieplejsza niż zwykle. Potem wiele może się zmienić

Zjawiska takie jak La Niña czy osłabienie wiru polarnego dawały nadzieje na "prawdziwą" zimę, z intensywnymi opadami śniegu i siarczystymi mrozami. Zdawały się to potwierdzać śnieżyce, które nawiedziły Polskę w drugiej połowie listopada. Potem jednak sytuacja pogodowa w Polsce się zmieniła.

Obecnie mamy do czynienia z mocnym ociepleniem, które w połowie przyszłego tygodnia na zachodzie może sięgnąć nawet około 15 stopni Celsjusza. Najnowsze prognozy wskazują, że do połowy grudnia będzie zdecydowanie cieplej niż zwykle o tej porze roku.

Możliwe, że do tego czasu w całym kraju średnie temperatury będą o cztery do pięciu stopni wyższe od średniej z lat 1991-2020 - wynika z prognozy długoterminowej udostępnionej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Śnieg na nizinach zniknie praktycznie bez śladu, a możliwe że zmniejszy się również jego pokrywa w górach oraz na terenach podgórskich.

IMGW Prognozy IMGW wskazują na cieplejszy od średniej grudzień, ale z możliwym ochłodzeniem przed świętami

Nie powinniśmy jednak całkowicie tracić nadziei na białe święta. Bardzo możliwe bowiem, że jeszcze przed Bożym Narodzeniem w Polsce nastąpi wyraźne ochłodzenie. Choć wciąż będzie cieplej niż zwykle, to średnie temperatury będą wyższe o najwyżej jeden do dwóch stopni. W okresie świątecznym możemy się też spodziewać typowych dla tego czasu opadów w całym kraju.

Czy w Boże Narodzenie spadnie śnieg? Są pewne wskazówki

Nieco więcej wskazówek na to, czy podczas świąt możemy liczyć na opady śniegu, przynoszą prognozy udostępnione przez ekspertów z serwisu Severe Weather Europe (SWE).

W poniedziałek ukazała się tam prognoza długoterminowa, której autorem jest synoptyk Andrej Flis. Zwraca w niej uwagę, że "w ciągu najbliższych dwóch tygodni" spodziewa się osłabienia wiru polarnego.

WXCHARTS Wir polarny może się osłabić w ciągu najbliższych dwóch tygodni, co daje nadzieję na chłodniejsze i śnieżne święta Bożego Narodzenia

Osłabiony wir polarny nie będzie w stanie utrzymać arktycznego powietrza w okolicach Bieguna Północnego, więc dotrze ono dalej na południe. O ile jednak ta zmiana będzie mocniejsza w północnej części Ameryki Północnej, to Europa odczuje ją w mniejszym stopniu - uważa ekspert z SWE.

Early Christmas weather trends suggest a colder, more active pattern for the U.S. and Canada, with a Polar Vortex split adding support for higher snow potential over a broader area, but also impacting weather patterns over Europehttps://t.co/G5jKTwWEg6 — severe-weather.EU (@severeweatherEU) December 8, 2025

Możliwe, że w okresie Bożego Narodzenia niższych temperatur doświadczą przede wszystkim zachodnia i północna część Europy. Mimo wszystko nie powinniśmy tracić nadziei na śnieg podczas świąt. Najnowszy model pogodowy udostępniony przez SWE wskazuje, że w tym czasie możliwe będą opady śniegu, szczególnie na północy kontynentu, ale też w jego centrum, czyli również w Polsce.

Severe Weather Europe Mapa prezentuje prawdopodobieństwo białych świąt w Europie na podstawie danych z lat 1980-2024

Możliwe, że w okresie Bożego Narodzenia w naszej części Europy śnieg może spaść nie tylko w górach, lecz również na nizinach - nie wyklucza Flis w swojej prognozie.

To oznacza, że niewykluczone, że w okresie świątecznym będziemy mieli do czynienia z przynajmniej krótkim okresem "prawdziwej" zimy. Trzeba jednak pamiętać, że jest to prognoza długoterminowa, więc obarczona dużym ryzykiem błędu. Przewidywanie pogody na tak długi okres wciąż jest bardzo trudne i do tego typu prognoz trzeba podchodzić ostrożnie. Kolejne wyliczenia mogą się różnić od obecnych.

Źródło: Severe-weather.eu, IMGW

