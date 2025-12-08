Tragiczny, nocny pożar w centrum Sandomierza. Dwóch mężczyzn nie żyje
Do pożaru doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek w mieszkaniu przy ul. Opatowskiej w Sandomierzu. Jak poinformował polsatnews.pl mł. kpt. Dominik Górecki, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej PSP w Sandomierzu, w chwili interwencji strażaków lokal był już silnie zadymiony. - Podczas przeszukania ewakuowano dwie osoby - powiedział, wskazując, że reanimacja nie przyniosła efektu.
Mł. kpt. Dominik Górecki wskazał, że po ewakuowaniu poszkodowanych strażacy podjęli resuscytację. Następnie działania kontynuował przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego. Życia mężczyzn ostatecznie nie udało się uratować.
Strażak poinformował, że zgłoszenie w sprawie pożaru wpłynęło do strażaków w niedzielę o godzinie 23:47. Na miejsce zadysponowano pięć zastępów straży pożarnej. Gaszenie pożaru trwało dwie i pół godziny.
Interweniowała również policja. Nadal nie wiadomo, w jaki sposób doszło do zaprószenia ognia.
Niespokojna noc w Świętokrzyskiem. Wybuchły dwa pożary
Jak poinformowało Radio Kielce, nie był to jedyny pożar w regionie, który wybuchł tej nocy. Do kolejnego doszło tuż przed godziną 2 w miejscowości Kopiec w powiecie opatowskim. Ogień pojawił się w drewnianym domu.
- Zamieszkująca go osoba opuściła budynek przed przyjazdem straży pożarnej - poinformował rozgłośnię st. kpt. Marcin Bajur, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.
W gaszeniu ognia brało udział sześć zastępów straży pożarnej. Ostatecznie pożar został opanowany.
