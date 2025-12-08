Mł. kpt. Dominik Górecki wskazał, że po ewakuowaniu poszkodowanych strażacy podjęli resuscytację. Następnie działania kontynuował przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego. Życia mężczyzn ostatecznie nie udało się uratować.

Strażak poinformował, że zgłoszenie w sprawie pożaru wpłynęło do strażaków w niedzielę o godzinie 23:47. Na miejsce zadysponowano pięć zastępów straży pożarnej. Gaszenie pożaru trwało dwie i pół godziny.

Interweniowała również policja. Nadal nie wiadomo, w jaki sposób doszło do zaprószenia ognia.

Niespokojna noc w Świętokrzyskiem. Wybuchły dwa pożary

Jak poinformowało Radio Kielce, nie był to jedyny pożar w regionie, który wybuchł tej nocy. Do kolejnego doszło tuż przed godziną 2 w miejscowości Kopiec w powiecie opatowskim. Ogień pojawił się w drewnianym domu.

- Zamieszkująca go osoba opuściła budynek przed przyjazdem straży pożarnej - poinformował rozgłośnię st. kpt. Marcin Bajur, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

W gaszeniu ognia brało udział sześć zastępów straży pożarnej. Ostatecznie pożar został opanowany.

