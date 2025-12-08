Tragiczny finał zamieszek więzieniu. Zginęło 13 osadzonych

Świat Marcin Boniecki / polsatnews.pl / PAP

13 osadzonych zginęło w wyniku zamieszek w więzieniu w mieście Machala na południowym zachodzie Ekwadoru - poinformowała krajowa służba penitencjarna SNAI. To kolejne tragiczne zdarzenie w ekwadorskich zakładach karnych. Od 2020 roku w podobnych zdarzeniach zginęło co najmniej 663 więźniów.

Wnętrze korytarza więziennego z rzędami cel po obu stronach, z oknem z kratami w tle.
Zdj. ilustracyjne/Pixabay
Zamieszki w ekwadorskich więzieniach, trzynaście osób nie żyje

Trzynastu osadzonych zginęło w niedzielę w zamieszkach w więzieniu w mieście Machala na południowym zachodzie Ekwadoru, niedaleko granicy z Peru - poinformowała w poniedziałek krajowa służba penitencjarna SNAI.

 

"Obecnie prowadzone są autopsje i rutynowe procedury, by ustalić oficjalne przyczyny śmierci (więźniów)" - przekazała SNAI w komunikacie. Policja weszła do zakładu karnego w związku z doniesieniami o eksplozji w pobliżu budynku.

Ekwador. Zamieszki w więzieniach częstym zjawiskiem

Media przypominają, że w listopadzie w tym samym zakładzie karnym doszło do buntu, w wyniku którego zabitych zostało 31 więźniów. We wrześniu w starciach z udziałem skazanych zginęło 14 osób, w tym strażnik więzienny.

 

Zabójstwa i tragiczne w skutkach zamieszki w zakładach karnych są stosunkowo częste w Ekwadorze, gdzie w ostatnich latach więzienia stały się centrami dowodzenia gangów narkotykowych oraz miejscem brutalnych starć pomiędzy takimi grupami.

 

Według danych Międzyamerykańskiej Komisji ds. Praw Człowieka (IACHR), od 2020 r. w wyniku "brutalnych zdarzeń" w ekwadorskich więzieniach zginęło co najmniej 663 osadzonych.

 

