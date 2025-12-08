Szpiegowski sprzęt u zatrzymanych Ukraińców. "Udawali, że nie rozumieją"
Trzech Ukraińców trafiło do aresztu po tym, kiedy warszawscy policjanci znaleźli w ich pojeździe detektor urządzeń szpiegowskich i sprzęt hakerski. Mężczyźni nie byli w stanie wskazać, dlaczego nabyli te przedmioty. - Przy zadawaniu precyzyjniejszych pytań zapominali języka angielskiego i udawali, że nie rozumieją, co się do nich mówi - powiedział sierż. szt. Kacper Wojteczko.
Mężczyźni podróżowali z detektorem urządzeń szpiegowskich i sprzętem hakerskim. Sierż. szt. Kacper Wojteczko ze śródmiejskiej komendy przekazał, że mężczyźni zostali zatrzymani w trakcie kontroli drogowej przy ulicy Senatorskiej. W osobowej toyocie kierowcy podróżowało jeszcze dwóch mężczyzn.
Okazało się, że wszyscy są obywatelami Ukrainy, w wieku 43, 42 i 39 lat. - W rozmowie z policjantami przyznali, że "podróżują po Europie", a do Polski przyjechali kilka godzin wcześniej i niedługo planują podróż na Litwę - zaznaczył sierż. szt. Wojteczko.
Trzej Ukraińcy zatrzymani w Warszawie. Posiadali sprzęt szpiegowski
Policjanci przeszukali samochód i znaleźli przedmioty mogące służyć nawet do ingerencji w strategiczne systemy informatyczne kraju, a także przełamywania sieci informatycznych i teleinformatycznych. Zabezpieczyli m.in. detektor urządzeń szpiegowskich, zaawansowany sprzęt hakerski, anteny, laptopy, dużą liczbę kart SIM, routery, przenośne dyski twarde, kamery.
- Obywatele Ukrainy nie byli w stanie określić celu posiadania zabezpieczonych przez policjantów rzeczy. Twierdzili, że są informatykami, a przy zadawaniu precyzyjniejszych pytań zapominali języka angielskiego i udawali, że nie rozumieją, co się do nich mówi - przekazał Wojteczko.
Ukraińcy trafili do aresztu. Usłyszeli zarzuty związane z oszustwami
W prokuraturze zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z oszustwami, oszustwami komputerowymi oraz z pozyskaniem urządzeń i programów komputerowych przystosowanych do popełnienia przestępstw, w tym próby uszkodzenia danych informatycznych o szczególnym znaczeniu dla obronności kraju.
Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował trzymiesięczny areszt wobec mężczyzn. Policjanci biorą pod uwagę różne scenariusze. Sprawdzają kiedy i w jakim celu mężczyźni przyjechali do Polski.
