W jednym z centrum handlowych w Oslo doszło do strzelaniny - informuje norweska policja. Mundurowi przekazali, że zatrzymano już podejrzanego w tej sprawie. Z informacji dziennika "VG", powołującego się na lokalne służby, strzały miał oddać 19-letni mężczyzna mieszkający w Oslo.

Policja oświadczyła, iż na ten moment mężczyzna działał samodzielnie. - Pracujemy nad wyjaśnieniem, czy zaangażowanych jest więcej osób - zaznaczono. Na miejscu odnaleziono broń, nóż, kij baseballowy, plecak, a także torby z amunicją.

Oslo. Strzelanina w centrum handlowym. Sprawca schwytany

Policja przeczesała teren w poszukiwaniu potencjalnych ofiar i innych zaangażowanych osób - poinformowano w komunikacie. Dziennik "VG", powołując się na osobę zaznajomioną ze sprawą, podał, że na miejscu ma być kilkanaście radiowozów oraz karetki pogotowia. Nad centrum miał też latać policyjny helikopter.

- Możemy potwierdzić, że padł strzał i jest za wcześnie, by powiedzieć, jakiego rodzaju była to broń. Nie mamy teraz na ten temat informacji - podała policja w rozmowie z gazetą "VG".

Świadkowie incydentu, na których powołuje się serwis NRK, twierdzą, że mężczyzna wszedł do centrum handlowego z bronią. Według informacji NRK była to strzelba. "VG" podał, że strzał padł na drugim piętrze budynku, a kula trafiła w jego sufit. Jak podał Reuters, zanim podejrzany zdecydował się na wystrzał, zadzwonił na policję.

- Ewakuowaliśmy wszystkich klientów - mówi w rozmowie z gazetą kierowniczka centrum handlowego. Norweskie media podają, że po przeszukaniu niemal całego terenu, nie znaleziono osób poszkodowanych.

Tuż przed godz. 11.30 norweska policja przekazała, że teren, gdzie padły strzały jest już uznany za bezpieczny i centrum może zostać ponownie otwarte.

Wkrótce więcej informacji.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni