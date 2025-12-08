Nie cichną echa wokół ustawy łańcuchowej, którą 2 grudnia zawetował Karol Nawrocki. W poniedziałek premier Donald Tusk napisał na platformie X, że Konfederacja, Prawo i Sprawiedliwość, a także prezydent "kochają psy i Polskę". "Na łańcuchu" - dodał.

Na jego wpis zareagował Nawrocki, który obiecał, że uda mu się uwolnić psy z łańcuchów. Przypomniał, że do Sejmu trafił jego autorski projekt ustawy w tej sprawie. Przy tej okazji prezydent postanowił uderzyć w Tuska.

"Chciałbym też, żeby symboliczny 'łańcuch' ściągnięto w końcu panu premierowi" - napisał, wskazując, że "bez dobrej woli pana premiera może się nie udać". "A o mojej miłości do Polski proszę się uprzejmie nie wypowiadać - nie wypada panu" - podsumował.

Tusk spiął się z Nawrockim. Mentzen zarzuca premierowi kłamstwa

Wpis Tuska poruszył także polityków Konfederacji. Głos zabrał lider tego ugrupowania, Sławomir Mentzen, który napisał, że Tusk "kłamie o ruskich kryptowalutach i psach na łańcuchach", żeby "przykryć swoją nieudolność". W ten sposób nawiązał także do piątkowego głosowania w Sejmie w sprawie prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptoaktywów, którego nie udało się odrzucić.

"Pan (premier - red.) kocha Polskę z 272 mld zł deficytu, zapaścią służby zdrowia, bez miejsca przy stoliku na arenie międzynarodowej, słabą, podzieloną i żyjącą na kroplówce rządowej propagandy" - napisał z kolei Bartosz Bocheńczak, sekretarz Nowej Nadziei.

Psy miały zostać uwolnione z łańcuchów. Prezydent zawetował ustawę

Dyskusja w mediach społecznościowych wywiązała się w nawiązaniu do niedawnego weta prezydenta. Nawrocki zdecydował się odrzucić tzw. ustawę łańcuchową, tłumacząc, że intencja dotycząca ochrony zwierząt jest "słuszna i szlachetna", jednak dokument został "źle napisany".

Wskazał, że zawetował ustawę w związku z proponowanymi normami, jakie miałyby spełniać kojce dla psów. W przypadku psów o wzroście poniżej 50 cm w kłębie ich wielkość miałaby wynieść 10 m2. Psy mierzące od 51 do 65 cm musiałyby mieć zapewniony kojec o powierzchni 15 m2, natomiast te jeszcze większe - 20 m2.

Zdaniem Nawrockiego normy te były "kompletnie nierealne". - Kojce wielkości miejskich kawalerek to absurd, który uderzałby w rolników, hodowców i zwykłe wiejskie gospodarstwa - tłumaczył prezydent, wskazując, że ustawa łańcuchowa "zamiast rozwiązywać problemy, tworzyła nowe, które mogły doprowadzić do pogorszenia, a nie polepszenia sytuacji zwierząt".

