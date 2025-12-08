Radosław Fogiel w programie "Gość Wydarzeń"
Polska
Radosław Fogiel (Prawo i Sprawiedliwość) wystąpi w poniedziałkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń. Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, Interii i na polsatnews.pl.
Drugim gościem Bogdana Rymanowskiego będzie ekspert w zakresie geopolityki i założyciel think-tanku Strategy&Future Jacek Bartosiak.
Wszystkie odcinki "Gościa Wydarzeń" dostępne są TUTAJ.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej