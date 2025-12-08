Radosław Fogiel w programie "Gość Wydarzeń"

Drugim gościem Bogdana Rymanowskiego będzie ekspert w zakresie geopolityki i założyciel think-tanku Strategy&Future Jacek Bartosiak.

Wszystkie odcinki "Gościa Wydarzeń" dostępne są TUTAJ.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Sprawa Zbigniewa Ziobry. Patryk Jaki wskazuje na USA Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mb / polsatnews.pl / Polsat News