Japońska agencja meteorologiczna poinformowała w poniedziałek o silnym trzęsieniu ziemi u północnych wybrzeży kraju na wysokości miasta Aomori i wyspy Hokkaido. Magnitudę trzęsienia oceniono na 7,6.

Japońska Agencja Meteorologiczna (JMA) poinformowała, że po podmorskim wstrząsie fale tsunami mogą osiągnąć nawet trzy metry wysokości. Agencja podkreśla, że sytuacja może zmieniać się dynamicznie i zalecała mieszkańcom natychmiastowe udanie się na wyżej położone tereny.

Państwowy nadawca NHK potwierdził, że dla przybrzeżnych obszarów północnej Japonii obowiązują oficjalne ostrzeżenia przed tsunami. Służby ratunkowe pozostają w gotowości, a władze apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i śledzenie komunikatów JMA.

Potężne trzęsienie ziemi w Japonii. Było odczuwalne nawet w Tokio

Ostrzeżenie przed tsunami dotyczy prefektur Hokkaido, Aomori i Iwate. Prefektura Aomori leży na północnym krańcu wyspy Honsiu, sąsiadującej z Hokkaido. Z kolei prefektura Iwate znajduje się nieco dalej na południe.

Epicentrum wstrząsu znajdowało się około 80 km od wybrzeży prefektury Aomori, gdzie odnotowano intensywność 6+ w japońskiej siedmiostopniowej skali sejsmicznej. Tak silne drgania sprawiają, że utrzymanie równowagi jest trudne nawet dla stojących dorosłych. Wstrząsy były odczuwalne także w stolicy kraju - Tokio.

BREAKING: Tsunami warnings issued for northern Japan, earthquake upgraded to 7.6 - JMA pic.twitter.com/RZkmvFVMot — BNO News (@BNONews) December 8, 2025

W Japonii odnotowuje się kilkadziesiąt wstrząsów każdego miesiąca - rocznie nawet 1,5 tys., z czego ogromna większość jest niewyczuwalna dla ludzi. Kraj dysponuje zintegrowanym systemem zapobiegania katastrofom.

