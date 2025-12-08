Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński poinformował w poniedziałek w Brukseli, że państwa unijne zgodziły się na zwolnienie Polski z mechanizmu solidarnościowego w ramach paktu migracyjnego. Oznacza to, że nasz kraj nie będzie musiał przyjmować migrantów ani płacić rekompensaty finansowej.

Polska zwolniona z relokacji migrantów? "Osiągnęliśmy wszystko, co chcieliśmy"

Plan Komisji Europejskiej dotyczący mechanizmu solidarnościowego został wstępnie zatwierdzony w poniedziałek przez ministrów państw członkowskich Unii Europejskiej. - Polska jest zwolniona z jakiegokolwiek mechanizmu relokacji, zwolniona także z jakichkolwiek kosztów z tym związanych. W tym zakresie wydaje się, że osiągnęliśmy wszystko, co chcieliśmy - ogłosił szef MSWiA.

Poinformował także, że "dyskusja była gorąca". - Z tych rozwiązań nie wszystkie kraje europejskie są zadowolone. Niezadowolone są kraje Południa - powiedział, opisując, że uwagi tych państw są "tak naprawdę miarą tego, jak wielką drogę przeszliśmy jako Polska".

Sprawę skomentował również premier Donald Tusk. "Tak jak zapowiadałem, Polska została zwolniona z obowiązku przyjmowania migrantów w ramach unijnego mechanizmu relokacji" - poinformował, dodając do swojego wpisu hashtag "RobimyNieGadamy".

Unijny mechanizm relokacji migrantów. Bosak mówi o "łaskawej zgodzie"

Głos w tej sprawie zabrał także Krzysztof Bosak, który napisał na platformie X, że "Polska jest wymieniona w gronie państw, które mają możliwość ubiegania się ("possibility to request") o zwolnienie z części lub całości zobowiązań". "A Unia będzie mogła na pokorną prośbę polskiego rządu łaskawie się zgodzić - lub nie" - dodał wicemarszałek Sejmu.

Z relacji lidera Konfederacji wynika, że Rada Unii Europejskiej "zatwierdziła właśnie mechanizm relokacyjny w ramach paktu migracyjnego". Jak opisywał, beneficjentami relokacji mają być Włochy, Hiszpania, Grecja i Cypr. "Pozostałe państwa będą zobowiązane do przyjęcia dziesiątek tysięcy imigrantów rocznie lub płacenia setek milionów euro" - przekonywał Bosak.

Dodał, że decyzja w sprawie naszego kraju "została wyjęta z rąk polskiego rządu i przekazana do Unii". "A przecież ta sprawa nie należy nawet do traktatowych kompetencji UE. Kompletna porażka rządu Donalda 'mnie nikt nie ogra w UE' Tuska" - podsumował.

Polska wyłączona z relokacji migrantów? W tle wojna w Ukrainie

W ramach mechanizmu solidarnościowego każde państwo UE może wybrać formę swojego wkładu: relokację, wpłatę finansową w wysokości 20 tys. euro za każdą nieprzyjętą osobę lub wsparcie operacyjne, takie jak oddelegowanie personelu. Pakt migracyjny zwalnia jednak z tego obowiązku kraje w trudnej sytuacji migracyjnej.

Polski rząd argumentował, że nasz kraj powinien zostać zwolniony z mechanizmu solidarnościowego z uwagi na to, że w ostatnich latach przyjechało do nas wielu Ukraińców, których ojczyzna została zaatakowana przez Rosję. Nie bez znaczenia jest również kryzys migracyjny na granicy z Białorusią. Z poważną presją migracyjną zmagają się także m.in. Bułgaria, Czechy, Estonia, Chorwacja czy Austria.

