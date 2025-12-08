Podwójne zderzenie o świcie. 35-latek zginął na miejscu

Przyczyny wypadku nie zostały jeszcze ustalone. - 35-letni kierujący pojazdem marki Skoda z niewyjaśnionych na chwilę obecną przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu. Zderzył się bocznie z pojazdem marki Mercedes, kierowanym przez 41-latka, a następnie czołowo z pojazdem marki MAN, kierowanym przez 43-latka - opisywała Radgowska.

ZOBACZ: Wypadek w Szczecinie. Tramwaj wypadł z torów i uderzył w kamienicę

Rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie wskazała, że 35-letni kierowca doznał poważnych obrażeń. Mimo podjętej reanimacji, jego życia nie udało się uratować. Pozostałym uczestnikom wypadku nic się nie stało. Wszyscy kierowcy byli trzeźwi.

Tragiczny wypadek w Prząsławiu. Nie żyje 35-latek

Zgłoszenie w sprawie wypadku dotarło do policjantów w poniedziałek o godz. 6:37. Od chwili tego zdarzenia utrudnienia na drodze nadal trwają.

ZOBACZ: Tragiczny, nocny pożar w centrum Sandomierza. Dwóch mężczyzn nie żyje

- Po śmiertelnym wypadku zablokowana jest droga krajowa nr 78 w Prząsławiu, jest to droga jednojezdniowa w obu kierunkach - powiedziała sierż. szt. Radgowska, wskazując, że utrudnienia występują na odcinku Zawiercie - Jędrzejów.

Trwają czynności zmierzające do udrożnienia przejazdu. Nie wiadomo jeszcze, kiedy utrudnienia dla kierowców się zakończą.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni