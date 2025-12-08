O jakich koalicjach nie chcą słyszeć Polacy? Są wyniki nowego sondażu

Koalicja Obywatelska utrzymuje przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością. W najnowszym sondażu IBRiS dla Polsat News formację Donalda Tuska poparło niemal 31 proc. respondentów, a ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego - ponad 25 proc. Ankietowanych zapytano również o potencjalne koalicje rządowe. Okazało się, iż najwięcej przeciwników ma teoretyczna umowa między KO a Konfederacją.

Trzech mężczyzn, liderów partii politycznych w Polsce: Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz i Jarosław Kaczyński.
Według najnowszego sondażu dla Polsat News Koalicja Obywatelska utrzymuje przewagę nad PiS

Koalicja Obywatelska znalazła się na czele najnowszego sondażu IBRiS dla Polsat News z poparciem 30,9 proc. respondentów. Na podium znalazło się jeszcze Prawo i Sprawiedliwość, otrzymując 25,5 proc. wskazań.

 

Trzecie miejsce, do osiągnięcia którego starczyło poparcie 13,6 proc. badanych, zajęła Konfederacja. Na czwartym miejscu uplasowała się Lewica (8,2 proc.), a za nią Konfederacja Korony Polskiej (7,1 proc.).

 

Do Sejmu, zgodnie z wynikiem sondażu, nie dostałyby się PSL (4 proc.), Partia Razem (3,6 proc.) oraz Polska 2050 (1,5 proc.). 5,7 proc. ankietowanych nie potrafiło wskazać, na kogo oddałoby głos w wyborach. W głosowaniu chęć udziału zadeklarowało 64,4 proc. respondentów, 35,6 proc. z kolei stwierdziło, iż nie pojawi się w lokalach wyborczych.

 

Najnowszy sondaż IBRiS dla Polsat News pokazuje poparcie dla partii politycznychPolsat News
Najnowszy sondaż IBRiS dla Polsat News pokazuje poparcie dla partii politycznych

 

Najnowszy sondaż dla Polsat News. Polacy o potencjalnych koalicjach

W badaniu dla Polsat News zapytano także o przyszłe potencjalne koalicje. Najwięcej przeciwników ma ewentualny alians między KO a Konfederacją - nie chce go 84,4 proc. ankietowanych, a 4,2 proc. akceptuje takie rozwiązanie. 3,1 proc. pytanych osób było niezdecydowanych.

 

Z kolei 62,2 proc. respondentów nie chce koalicji PiS z Konfederacją Korony Polskiej, natomiast 25,7 proc. jest za takim rozwiązaniem. Głosu nie zabrało w tej kwestii 7,3 proc. badanych.

 

Niemal podobnie oceniono szeroką koalicję na prawicy między PiS, Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej. Nie chce jej 62,4 proc. badanych, a 25,9 proc. widzi szansę dla takiego rozwiązania. Zdania nie wyraziło w tej sprawie 6,3 proc. ankietowanych.

 

Natomiast szerokiej umowy między Koalicją Obywatelską, Lewicą, PSL i Polską 2050 (czyli podobnego porozumienia, które funkcjonuje obecnie) nie chce 55 proc. badanych. A 40,6 proc. ankietowanych widzi szansę dla tego rozwiązania, co stanowi największe poparcie dla ocenianych w badaniu koalicji. Jedynie 1 proc. badanych nie zajął stanowiska w tej sprawie. 

Koalicja PiS-Konfederacja? Zapytano Polaków w sondażu

Źle potencjalną umowę między Prawem i Sprawiedliwością a Konfederacją ocenia 46,5 proc. Stanowi to najniższy odsetek niechętnych badanych w ocenianych koalicjach. Z kolei 36,7 proc. uważa takie rozwiązanie za coś pożądanego. 4,8 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

 

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS wykonano na próbie 1000 ankietowanych w dniach 4-6.12.2025 metodą telefoniczną.

 

