Koalicja Obywatelska znalazła się na czele najnowszego sondażu IBRiS dla Polsat News z poparciem 30,9 proc. respondentów. Na podium znalazło się jeszcze Prawo i Sprawiedliwość, otrzymując 25,5 proc. wskazań.

Trzecie miejsce, do osiągnięcia którego starczyło poparcie 13,6 proc. badanych, zajęła Konfederacja. Na czwartym miejscu uplasowała się Lewica (8,2 proc.), a za nią Konfederacja Korony Polskiej (7,1 proc.).

Do Sejmu, zgodnie z wynikiem sondażu, nie dostałyby się PSL (4 proc.), Partia Razem (3,6 proc.) oraz Polska 2050 (1,5 proc.). 5,7 proc. ankietowanych nie potrafiło wskazać, na kogo oddałoby głos w wyborach. W głosowaniu chęć udziału zadeklarowało 64,4 proc. respondentów, 35,6 proc. z kolei stwierdziło, iż nie pojawi się w lokalach wyborczych.

Najnowszy sondaż dla Polsat News. Polacy o potencjalnych koalicjach

W badaniu dla Polsat News zapytano także o przyszłe potencjalne koalicje. Najwięcej przeciwników ma ewentualny alians między KO a Konfederacją - nie chce go 84,4 proc. ankietowanych, a 4,2 proc. akceptuje takie rozwiązanie. 3,1 proc. pytanych osób było niezdecydowanych.

Z kolei 62,2 proc. respondentów nie chce koalicji PiS z Konfederacją Korony Polskiej, natomiast 25,7 proc. jest za takim rozwiązaniem. Głosu nie zabrało w tej kwestii 7,3 proc. badanych.

Niemal podobnie oceniono szeroką koalicję na prawicy między PiS, Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej. Nie chce jej 62,4 proc. badanych, a 25,9 proc. widzi szansę dla takiego rozwiązania. Zdania nie wyraziło w tej sprawie 6,3 proc. ankietowanych.

Natomiast szerokiej umowy między Koalicją Obywatelską, Lewicą, PSL i Polską 2050 (czyli podobnego porozumienia, które funkcjonuje obecnie) nie chce 55 proc. badanych. A 40,6 proc. ankietowanych widzi szansę dla tego rozwiązania, co stanowi największe poparcie dla ocenianych w badaniu koalicji. Jedynie 1 proc. badanych nie zajął stanowiska w tej sprawie.

Koalicja PiS-Konfederacja? Zapytano Polaków w sondażu

Źle potencjalną umowę między Prawem i Sprawiedliwością a Konfederacją ocenia 46,5 proc. Stanowi to najniższy odsetek niechętnych badanych w ocenianych koalicjach. Z kolei 36,7 proc. uważa takie rozwiązanie za coś pożądanego. 4,8 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS wykonano na próbie 1000 ankietowanych w dniach 4-6.12.2025 metodą telefoniczną.

