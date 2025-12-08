"Najlepszy czołg świata" według Putina. Ukraińcy zniszczyli ich już setki
- Indie produkują nasze słynne czołgi T-90. Uwierzcie mi, te czołgi należą do najlepszych na świecie - powiedział prezydent Rosji Władimir Putin w wywiadzie dla India Today. Doniesienia z ukraińskiego frontu rodzą jednak pytania o faktyczną wartość bojową tych pojazdów.
Wypowiedź Władimira Putina jest kolejną pochwałą pod adresem czołgów z rodziny T-90. Na początku zeszłego roku, wizytując rosyjski zakład budowy maszyn bojowych Urałwagonzawod, dyktator stwierdził, iż atuty tego wojskowego pojazdu są dostrzegane również przez przeciwnika. Słowa te nie mają jednak potwierdzenia w doniesieniach z frontu.
"Najlepsze czołgi świata" według Putina. Wciąż niszczone w Ukrainie
Zamiast spektakularnych sukcesów napływają informacje o niszczeniu kolejnych egzemplarzy T-90. Grupa Oryx, zajmująca się białym wywiadem (gromadzeniem informacji z ogólnodostępnych źródeł), oszacowała, że Rosja straciła dotąd w Ukrainie 203 modele tych czołgów.
Wśród zniszczonych pojazdów 146 to najnowsze wersje T-90 "Proryw", a 11 to warianty eksportowe, które nie trafiły ostatecznie do klientów zagranicznych.
Co istotne, liczby podawane przez grupę Oryx mogą różnić się od stanu faktycznego, gdyż w statystykach uwzględniono jedynie straty potwierdzone materiałami wizualnymi. Wcześniejsze raporty z frontu wskazują jednocześnie, że T-90 są podatne na ataki zachodniej broni przeciwpancernej, m.in. amerykańskich pocisków Javelin.
Współpraca Rosji i Indii. "Dzielimy się technologią"
W trakcie wywiadu Putin podkreślił, że Rosja nie tylko eksportuje broń do Indii, ale także przekazuje temu państwu istotne technologie wojskowe. - Indie pozostają zaufanym partnerem obronnym Rosji. Nie tylko sprzedajemy technologię, my się nią dzielimy - stwierdził przywódca Rosji.
Indyjski wariant T-90S jest produkowany lokalnie na licencji z wykorzystaniem rosyjskich zestawów i krajowych komponentów. New Delhi pozostaje największym zagranicznym użytkownikiem czołgów T-90 - w służbie pozostaje ponad 1100 pojazdów, a kilkaset kolejnych ma zostać dostarczonych w ramach wcześniejszych umów.
