Wypowiedź Władimira Putina jest kolejną pochwałą pod adresem czołgów z rodziny T-90. Na początku zeszłego roku, wizytując rosyjski zakład budowy maszyn bojowych Urałwagonzawod, dyktator stwierdził, iż atuty tego wojskowego pojazdu są dostrzegane również przez przeciwnika. Słowa te nie mają jednak potwierdzenia w doniesieniach z frontu.

"Najlepsze czołgi świata" według Putina. Wciąż niszczone w Ukrainie

Zamiast spektakularnych sukcesów napływają informacje o niszczeniu kolejnych egzemplarzy T-90. Grupa Oryx, zajmująca się białym wywiadem (gromadzeniem informacji z ogólnodostępnych źródeł), oszacowała, że Rosja straciła dotąd w Ukrainie 203 modele tych czołgów.

Wśród zniszczonych pojazdów 146 to najnowsze wersje T-90 "Proryw", a 11 to warianty eksportowe, które nie trafiły ostatecznie do klientów zagranicznych.

Co istotne, liczby podawane przez grupę Oryx mogą różnić się od stanu faktycznego, gdyż w statystykach uwzględniono jedynie straty potwierdzone materiałami wizualnymi. Wcześniejsze raporty z frontu wskazują jednocześnie, że T-90 są podatne na ataki zachodniej broni przeciwpancernej, m.in. amerykańskich pocisków Javelin.

Współpraca Rosji i Indii. "Dzielimy się technologią"

W trakcie wywiadu Putin podkreślił, że Rosja nie tylko eksportuje broń do Indii, ale także przekazuje temu państwu istotne technologie wojskowe. - Indie pozostają zaufanym partnerem obronnym Rosji. Nie tylko sprzedajemy technologię, my się nią dzielimy - stwierdził przywódca Rosji.

Indyjski wariant T-90S jest produkowany lokalnie na licencji z wykorzystaniem rosyjskich zestawów i krajowych komponentów. New Delhi pozostaje największym zagranicznym użytkownikiem czołgów T-90 - w służbie pozostaje ponad 1100 pojazdów, a kilkaset kolejnych ma zostać dostarczonych w ramach wcześniejszych umów.

